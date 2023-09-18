العين يختتم استعداداته للقاء بختاكور في «الآسيوية»

المصدر: البيان- طشقند

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تترقب جماهير العين انطلاق مشوار فريقها بدوري أبطال آسيا في السادسة من مساء غداً بمواجهة مضيفه بختاكور الأوزبكي على ملعب ميلي بالعاصمة طشقند، وتأمل في تحقيق الزعيم بداية مثالية لرحلته بالبطولة القارية التي يعود لها بعد غيابه آخر نسختين، وهو ما يضاعف من شغف أنصار الفريق وقبلهم اللاعبين الذين يتوقون لظهور قوي بما يتناسب وتاريخ النادي وسمعته في هذه المسابقة، والتي سبق أن حصل على لقبها في وقت سابق من عام 2003، كما وصل للنهائي مرتين في عامي 2005، و2016.

وكان العين قد خاض تدريبه الأخير على ملعبه، مساء أمس، قبل المغادرة إلى طشقند بطائرة خاصة من مطار العين الدولي، حيث أدى الفريق حصة تدريبية خفيفة تمهيداً لإجراء مرانه الرئيس والأخير أمس على ملعب المباراة حسب اللوائح.

على صعيد مختلف، كلف الاتحاد الآسيوي طاقماً تحكيماً من كوريا الجنوبية لإدارة مواجهة باختاكور والعين في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا.

مؤتمر

وفي السياق ذاته، تقرر انعقاد المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة باختاكور الأوزبكي والعين، في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم، بحضور الهولندي ألفريد شرودر، المدير الفني للعين وأحد لاعبي القائمة الأساسية للفريق، بينما ينعقد المؤتمر الصحفي الخاص بفريق نادي باختاكور والذي سيحضره المدرب الأوزبكي، ماكسيم شاتسكيخ، إلى جانب أحد اللاعبين الأساسيين بقائمة فريقه، وذلك في قاعة المؤتمرات الملحقة باستاد نادي بونيودكور الذي يشهد المواجهة والمقررة في تمام الساعة السادسة بتوقيت أبوظبي السابعة بتوقيت طشقند.

حضور

وقبل المؤتمر تقرر انعقاد الاجتماع الفني للمباراة، وذلك في قاعة الاجتماعات الملحقة بفندق سيتي بيليه بحضور مراقب ومسؤولي المباراة، بالإضافة إلى ممثلي ناديي العين وباختاكور لمراجعة اللوائح وقائمتي الفريقين، واستعراض العد التنازلي والزي الخاص لكل فريق في مواجهة غد. كما كلف الاتحاد الآسيوي، المراقب الكوري الجنوبي لي يوون كو، بالإشراف على المباراة، والهندي كوماليس-واران شانكار، بمراقبة الحكام.

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