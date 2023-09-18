سلطان الزعابي يحل مشكلة موسيماني

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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عزز الوحدة صفوفه باللاعب سلطان الزعابي «24 عاماً»، الذي تعاقد معه النادي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي قادماً من شباب الأهلي.

وتعد صفقة انضمام سلطان الزعابي هي السادسة لـ«أصحاب السعادة» خلال الميركاتو الصيفي، إذ كان الوحدة قد تعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية مع الظهير الأيمن خالد بطي في صفقة انتقال حر قادماً من الظفرة، ولاعب خط وسط المنتخب الأولمبي الشاب عبدالعزيز البلوشي في صفقة انتقال حر قادماً من شباب الأهلي، وعبدالله كاظم قادماً من البطائح، والإيراني أحمد نور الله لاعب شباب الأهلي السابق في انتقال حر، والأرجنتيني كريستيان جوانكا قادماً من الشباب السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

صفقة

وقوبلت صفقة سلطان الزعابي بارتياح من جانب الجهاز الفني للفريق الأول بالوحدة، خاصة وأنها ستحل مشكلة عانى منها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني منذ بداية الموسم في خانة الظهير الأيسر بعدما اعتمد على الظهير الأيمن خالد بطي في الجانب الأيسر، إذ على الرغم من امتلاك الفريق للبرتغالي المقيم روبن فيليب، الذي يقدم مستويات طيبة إلا أنه لا يشارك بصفة أساسية بسبب عدد الأجانب في المباراة، وعدم جاهزية اللاعب الشاب محمد علي، الذي ابتعد عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة، إضافة إلى عدم الاعتماد على محمود خميس بشكل أساسي، وضرورة الاعتماد على بطي في الجانب الأيمن في ظل وجود عبدالله الكربي في الخدمة الوطنية خلال الفترة المقبلة، كما ستتيح الصفقة خيارات أكبر أمام موسيماني وإمكانية الاعتماد على روبن كجناح أيسر.

تعاقد

كما قيد الوحدة في كشوفات فريق تحت 19 سنة اللاعب الشاب أمارو أدامو «20 عاماً»، لاعب منتخب النيجر للشباب، وقد يستعين به موسيماني في الفريق الأول في حال أثبت اللاعب وجوده مع العنابي.

وينتظر الوحدة إغلاق ملف اللاعبين الأجانب بالتعاقد مع الأجنبي الخامس، وذلك بعد رحيل جواو بيدرو إلى التعاون السعودي، والاستقرار على استمرار عمر خريبين، حيث يكثف النادي مساعيه لضم لاعب جناح قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في 21 سبتمبر الجاري.

تأهل

من جهة أخرى، طوى الفريق صفحة التأهل إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد الفوز بخماسية على الإمارات في لقاء الإياب، ليصعد للدور القادم بالفوز 8 - 0 في مجموع المباراتين، وبدأ موسيماني في تجهيز الفريق الذي يستعد لعودة الدوري بمواجهة حتا على استاد آل نهيان، يوم الأحد المقبل، في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

ويحتل الوحدة المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط بعدما خسر المباراة الافتتاحية في الجولة الأولى أمام البطائح 1-2، ونجح الفريق في استعادة توازنه بالفوز على الجزيرة في ديربي أبوظبي 2 - 1.

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