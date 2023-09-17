خورفكان يُنهي عقد مدربه عبد العزيز العنبري بالتراضي

المصدر: خورفكان - محمد فضل

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أعلنت شركة خورفكان لكرة القدم التوصل إلى اتفاق مع المدرب عبدالعزيز العنبري لإنهاء العلاقة بالتراضي.

وتقدمت شركة نادي خورفكان لكرة القدم بالشكر إلى للمدرب العنبري على الفترة التي قضاها في النادي متمنين له التوفيق.

ولم تتكشف أي معلومات بشأن هوية المدرب الجديد الذي سيخلف العنبري، والذي سيقود النسور خلال الفترة المقبله من عمر مسابقة دوري أدنوك للمحترفين.

الجدير بالذكر أن خورفكان ودع مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي من الدور الأول بعد الهزيمة القاسية أمام كلباء بخماسية، وهى الخسارة التي عجلت برحيل المدرب العنبري.



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