«الأبيض» يلاقي الكويت ولبنان في أبوظبي 12 و17 أكتوبر

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يعود منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى التجمع للمرة الثالثة في عهد المدرب البرتغالي باولو بينتو ،بداية أكتوبر المقبل، بمعسكر في أبوظبي يلاقي خلاله الكويت ولبنان يومي 12و17 منه ضمن تحضيراته لخوض منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.

وستكون مباراتا الكويت ولبنان بروفة أخيرة يطمئن خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، والاطمئنان على تنفيذ طريقة اللعب التي سيطبقها «الأبيض» في أول مبارياته بالتصفيات يوم 16 نوفمبر مع الفائز من لقاء نيبال ولاوس.

لقاء

ويعكف الجهاز الفني بقيادة باولو بينتو على متابعة مباريات دوري أدنوك التي سوف تستأنف السبت المقبل تمهيداً لاختيار قائمة معسكر أكتوبر، ومن المتوقع أن يلتقي معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الكرة مع باولو بينتو والجهاز الفني للمنتخب خلال الأيام المقبلة من أجل التعرف على خطط تجهيز المنتخب للاستحقاقات المقبلة ومتابعة برنامجه.

ثقة

وسبق لـ «الأبيض» الانتظام في معسكرين في كل من النمسا وكرواتيا ولعب مباراة ودية أمام كوستاريكا انتهت بفوزه بأربعة أهداف مقابل هدف،وظهر «الأبيض» بمستوى فني متميز ،وأدى اللاعبون المباراة بثقة كبيرة وروح معنوية عالية، وهو أول لقاء ودي للمنتخب في عهد البرتغالي باولو بينتو.

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