4 انتصارات في دوري «الهواة»

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسفرت انطلاقة مباريات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم عن 4 انتصارات وتغلب العربي على غلف إف سي بثنائية جونيور وجولاسيك محافظاً على الصدارة برصيد 6 نقاط، وتغلب العروبة على ضيفه مسافي بصعوبة بنتيجة 2 - 1 أحرز الهدفين غبرائيل كوتو وفيرنانديز فيما سجل للخاسر عبدالله راشد.

واستعاد الظفرة نغمة الفوز رافعاً رصيده إلى 4 نقاط بفوزه على الحمرية بثلاثية نظيفة سجلها دياغو فارياس وافوبي وياسر الجنيبي، وفاز دبا الحصن خارج ملعبه على غلف يونايتد 3 - 0 سجل الأهداف رضا حنيوي وسوزا وجيلمار داسيلفا.

وتختتم اليوم مباريات الجولة ويلعب التعاون مع مصفوت، ودبا مع الذيد، ويونايتد مع الفجيرة، وسيتي مع الرمس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز