4 مباريات للجزيرة باستحواذ أعلى من 60 %

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد الجزيرة تفوقه علي جميع منافسيه خلال الـ 4 مباريات السابقة في الموسم الحالي، ببطولة الدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بنسبة استحواذ تفوق الـ 60 %، متقدماً على جميع فرق «المحترفين» ومواصلاً تفوقه المعتاد في السيطرة والاحتفاظ بالكرة والتمرير.

وخلال مباراته أمس الأول أمام بني ياس في إياب المرحلة الأولى من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فرض «فخر أبوظبي» على منافسه نسبة استحواذ وصلت إلى 61.9 % في مواجهة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 خلال زمنها الرسمي وفاز فيها الجزيرة بركلات الترجيح 3 - صفر لينال بطاقة التأهل إلى ربع نهائي المنافسة الذي يواجه فيه جاره الوحدة.

وفي مباراة الذهاب بين الفريقين من ذات المنافسة والتي انتهت بالتعادل 2-2 حقق الجزيرة تفوقاً بلغ 62.4 % في واحدة من أقوى مواجهات الموسم. أما في الجولتين الأولى والثانية من بطولة الدوري، تفوق الجزيرة على النصر في افتتاح مباريات الموسم بأعلى نسبة استحواذ وصلت إلى 67.1 % محققاً الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي الجولة الثانية رغم خسارة النتيجة أمام الوحدة 1 - 2، لكنه حقق تفوقاً كاسحاً أيضاً بنسبة وصلت إلى 63.1 % لعب خلالها 522 تمريرة مقابل 306 فقط لـ «العنابي» لكن كل ذلك لم يمنحه الفوز بالنقاط الثلاث.

تفوق

ويعود تفوق الجزيرة في امتلاك الكرة، إلى وجود مجموعة من اللاعبين أصحاب المهارة العالية في صفوفه بقيادة علي مبخوت الذي يعتبر من أفضل المهاجمين الذين يحتفظون بالكرة حتى في وجود ضغط من المنافس، إضافة إلى عبدالله رمضان الأكثر استلاماً وتمريراً للكرة، وخلفان مبارك، عبد الله أدريس، مامادو كوليبالي، نيسكينز كيبانو، اليخاندرو بوزيلو وغيرهم من اللاعبين.

إضافة إلى إصرار المدرب الأسبق الهولندي مارسيل كايزر الذي قاد الفريق في 4 مواسم متتالية على أسلوب التمرير القصير والسيطرة على الكرة، وهو النهج الذي واصل عليه خلفه ومواطنه فرانك دي بور المدير الفني للفريق حالياً.

انتقادات ومطالب ورغم تفوق «فخر أبوظبي» الواضح والكبير أمام منافسيه في عملية الاستحواذ والتمرير القصير لكنه تعرض لبعض الانتقادات والمطالب بأهمية استفادته من السيطرة وترجمتها إلى أهداف، خاصة عند وصوله إلى المنطقة الخطرة للمنافس.

وقال علي حميد المحلل والناقد الرياضي إن مشكلة الجزيرة التي تقف عائقاً أمام انتصاراته تتمثل في التمرير والتحضير أكثر مما يجب، ذاكراً أن الاستحواذ ليس كل شيء في كرة القدم.

2308

تربع الجزيرة على صدارة أكثر أندية المحترفين تمريراً للكرات خلال الـ 4 مباريات السابقة بزمن لعب رسمي 360 دقيقة، نتاج سيطرته على مجريات اللعب واحتفاظه بالكرة، وذلك بعدد 2308 تمريرات، منها 1121 في مباراتين بالدوري، و 1187 في مباراتين بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

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