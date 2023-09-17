408.7 ملايين درهم إجمالي القيمة السوقية لـ «الميركاتو الصيفي»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تفصلنا أيام قبل إغلاق باب القيد الصيفي مساء الخميس المقبل، وشهد «الميركاتو الصيفي» محاولات جاهدة من أندية دوري أدنوك للمحترفين في ترتيب الأوراق، لإبرام صفقات جديدة بحسب الاحتياج، لخوض الموسم الرياضي 2023 - 2024، خصوصاً وأنه سيكون عليها التعامل مع قوائمها المسجلة طوال الشهور المقبلة، وحتى فتح باب القيد الشتوي.

وتسابقت أندية المحترفين خلال «الميركاتو الصيفي»، على التعاقد مع مجموعة كبيرة من اللاعبين الإماراتيين والأجانب والمقيمين، لتدعيم صفوفها ومساعدتها على تحقيق أهدافها هذا الموسم، وبلغ إجمالي القيمة التسويقية للصفقات الصيفية 408.7 ملايين درهم تقريباً، وهذا الرقم قابل للزيادة أو النقصان خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الأندية في التعديل في قوائمها بهدف الوصول إلى التشكيلة المثالية.

خماسي القمة

يتصدر نادي النصر «العميد»، قائمة الأعلى قيمة تسويقية لصفقات الصيف وفقاً لتقديرات تقريبية من موقع «ترانسفير ماركت»، ووصلت قيمتها 48 مليون درهم، وأبرز تعاقداته مع يوري ميديروس، كيفن أغوديلو، غوستافو أليكس، ومانولو غابياديني، ومن المواطنين محمد جمال، إلى جانب أحمد عبدالله جشك.

والمسجل في فئة أبناء المواطنات، بعد استعارته من شباب الأهلي، ويليه العين «الزعيم» بصفقات وصلت قيمتها التسويقية إلى 43 مليون درهم، وأبرزها مع عمير أتزيلي، كاكو، وبارك يونغ وو، واللاعب المواطن خالد الهاشمي.

ويأتي الجزيرة في المركز الثالث بقيمة تسويقية 41.6 مليون درهم لصفقاته الصيفية، وأبرزها مع نيسكنز كيبانو، أليخاندرو بوزويلو، كريم رقيق، شاهين فان بوهيمين، وفيرناندو، ثم الوصل في المركز الرابع بصفقات قيمتها 40.4 مليون درهم، وأبرزها إعادة كايو كانيدو.

والتعاقد مع أليكسيس بيريز، نيكولاس خيمينيز، دانيال بيدروزو، وهاريس سيفيروفيتش، ويليه الوحدة في المركز الخامس بقيمة 38.5 مليون درهم، وتتضمن أهم صفقاته التعاقد مع أحمد نور الله وكريستيان جوانكا.

النصف الثاني

يعتلي قمة النصف الثاني من القائمة، الشارقة بوجوده في المركز السادس بصفقات صيفية وصلت قيمتها التسويقية 35.2 مليون درهم، وأبرز تعاقداته مع فراس بالعربي وموسى ماريغا، والاستعانة بخدمات مهاجم المنتخب الوطني المخضرم سبستيان تيجالي، ويليه خورفكان في المركز السابع بقيمة 31.8 مليون درهم.

وأبرز صفقاته مع لورينسي رودريغيز، ديفيد روي، تياغو دي ليونسو، سيف الدين الخاوي، الحسن تامبورا، بيدرو كاسترو، رافاييل بيريرا، وعبدالله ييڤ، وثولاني سيريرو، ويملك خورفكان 6 محترفين أجانب حالياً، ومن المنتظر أن يستبعد لاعباً منهم لقيد 5 لاعبين أجانب لإكمال هذا الموسم معه، ومن اللاعبين المواطنين وليد حسين وعمر جمعة وشاهين سرور.

صفقات

ويحتل شباب الأهلي، المركز الثامن بقيمة تسويقية 25.8 مليون درهم لصفقاته الصيفية، ويتضمن أبرزها التعاقد مع مؤنس دبور، ماتيوس دياز ليما، ولوكا ميليفوجيفيتش، ويليه البطائح في المركز التاسع بقيمة 23.8 مليون درهم.

وأبرز صفقاته تعاقداته مع بيتروس بومال، ميليكي اورليتش، ديني بورغيس، الفارو دي أوليفيرا، وباولو هنريكي، ويأتي اتحاد كلباء في المركز العاشر بقيمة 22 مليون درهم، وأبرز صفقاته مع اندريس فومبيرغر، مهدي قائدي، ميشيل دريفكي ولياندرو سبداسيو.

آخر 4 مراكز

يأتي حتا في المركز 11 بصفقات صيفية قيمتها التسويقية 20.8 مليون درهم، وأبرزها مع دينو أرسلاناجيتش، الكسندر ميركل، فيرنون دي ماركو، أنخل لويس ليزاما، ومع اللاعبين المواطنين جمال معروف وجاسم يعقوب، ونادي الإمارات في المركز 12 بقيمة 16.8 مليون درهم، وأهم صفقاته مع النجم الإسباني أندريس إنيستا، ومواطنه الكاسير.

والذي تمت استعارته من الشارقة، إلى جانب فرانك كوم، لوان أوليفيرا، السنوسي الهادي، وأوروش فيتاس، ومن اللاعبين الإماراتيين فهد سبيل وإسماعيل الحمادي.

ثم يأتي عجمان في المركز 13 بقيمة تسويقية 12.4 مليون درهم، وأبرز صفقاته مع هيكل الشيـخاوي، جيانلوكا مونيز، ونادر الغندري، ويليه بني ياس، في المركز 14 الأخير، وبصفقات تبلغ قيمتها التسويقية 8.6 ملايين درهم فقط، وأبرزها مع يوسف نياكاتي وسيفيري.

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