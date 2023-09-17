خماسية كلباء تؤكد جاهزية «النمور» للقاء الجزيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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لم يكن أكثر المتشائمين من جمهور خورفكان يتوقع هزيمة فريقه بالخمسة خلال لقاء الديربي أمام كلباء، وهي أكبر خسارة يتلقاها «النسور» على مستوى مسابقة كأس المحترفين.

كما أن الفوز الذي سجله كلباء يعتبر الأول له هذا الموسم على جميع المسابقات بعد الهزيمة أمام الشارقة والتعادل أمام البطائح على مستوى دوري أدنوك.

وكذلك التعادل مع خورفكان في إياب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB» في الجولة الأولى التي أقيمت قبل أسبوعين بملعب النسور في خورفكان، لكن الرد كان قاسياً من قبل رفاق المدرب الإيراني فرهاد مجيدي، المدير الفني لكلباء، الذي اطمأن على جاهزية لاعبي النمور قبيل استئناف مواجهات الدوري وملاقاة الجزيرة في الأسبوع الثالث يوم 23 الجاري بملعب كلباء.

نجومية

ويعود الفضل في خماسية «النمور» خلال مباراة الديربي للبرازيلي لينارد نجم اللقاء الأول دون منازع، الذي تمكن من إيداع ثلاثة أهداف «هاتريك» في مرمى الحارس أحمد ديدا، حامي عرين خورفكان، الذي لا يُسأل عن الأهداف الثلاثة.

فرق وفرص

من جهته، هنأ مجيدي، مدرب كلباء، لاعبي فريقه على الأداء والنتيجة وعلى الجهد الذي بذله اللاعبون طوال وقت المباراة، وذكر أن الفوز بخماسية يعتبر أفضل إعداد للفريق، وسيكون اللاعبون في قمة الجاهزية لمباراة الجزيرة.

تحمل

بدوره، أكد العنبري، مدرب خورفكان، تحمله مسؤولية الهزيمة أمام كلباء، والتي وصفها بالصعبة، لافتاً إلى أن فريقه لم يكن سيئاً، وأضاف: بدورنا سنطوي صفحة بطولة كأس مصرف أبوظبي، والتفكير في لقاء الإمارات في دوري أدنوك .

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