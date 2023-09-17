العين يعود إلى «أبطال آسيا» بعد غدٍ بمواجهة «بختاكور»

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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يعود العين بعد غدٍ للمشاركة في دوري أبطال آسيا ويفتتح مبارياته بالمجموعة الأولى بمواجهة بختاكور أوزبكستان على ملعب الأخير بطشقند، وهي المباراة رقم 14 للفريق العيناوي ضد الأندية الأوزبكية في تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية، إذ سبق له والتقى مع أندية أوزبكية 13 مرة شاملة كل مراحل المسابقة بداية من الدور التمهيدي.

فوز

وخلال المواجهات السابقة، أكد العين علو كعبه على أندية أوزبكستان بالفوز في 7 مباريات مقابل خسارتين، و4 تعادلات، وسجل 18 هدفاً مقابل 10 أهداف ولجت مرماه، ويتطلع «الزعيم» الإماراتي لمتابعة تفوقه التاريخي على أندية أوزبكستان على أرضها ووسط جمهورها، فخلال 6 مباريات بالملاعب الأوزبكية، فاز العين في 3 وخسر واحدة وتعادل في مباراتين، كانتا أمام ماشال وناساف، بينما فاز مرتين على بونيودكور، ومرة على بختاكور والذي خسر أمامه مرة.

مواجهات

وسيخوض العين مباراته الخامسة مع فريق بختاكور بعد 4 مواجهات سابقة خسر خلالها الفريق البنفسجي في مباراتين وفاز في واحدة وتعادل في مثلها وتلقت شباكه 5 أهداف مقابل 4 أحرزها في شباك المنافس، ويتطلع العين لإنهاء التفوق التاريخي لمضيفه الأوزبكي بعد غدٍ على ملعب استاد ميلي بالعاصمة طشقند، والعودة من هناك بنقاط المباراة كاملة.

بالمقابل، يعتبر فريق نادي بونيودكور، أكثر الأندية التي فاز عليها العين بالبطولة الآسيوية بـ 4 انتصارات، مقابل تعادل واحد، ولا فوز للفريق الأوزبكي، كما حقق عليه العين أكبر بفوز بـ 3 أهداف نظيفة في عام 2017.

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