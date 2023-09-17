فيفياني: وفرة المهاجمين وراء التخلي عن غابرييل

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تعتبر مباراة الإياب الأخيرة بين حتا وضيفه الوصل في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، التي انتهت بالتعادل 3-3، بمثابة انطلاقة جديدة لـ«الإعصار» في الموسم الحالي بقيادة المدرب الجديد الإيطالي فابيو فيفياني، الذي اتخذ بعض القرارات الفنية الحاسمة في الأيام الماضية.

أبرزها قيد لاعب الارتكاز الألماني ألكسندر ميركل، الذي تعاقد معه حتا قبل نحو 70 يوماً بعد أن خرج من حسابات المدرب السابق الصربي زيلكو ماركوف، ليخوض ميركل أول مباراة بقميص «الإعصار» بعد تمسك المدرب فيفياني ببقاء اللاعب.

لا سيما وأنه يعرف جيداً إمكانات اللاعب القادم من الدوري التركي مع نادي عنتاب، إضافة إلى التجارب الأوروبية والخليجية، أبرزها مع الأندية الإيطالية إي سي ميلان وجنوى وأودينيزي، إضافة إلى واتفورد الإنجليزي والفيصلي السعودي.

حالة توازن

وبعد عودة ميركل بات اللاعب البرازيلي غابرييل دي سوزا، الذي استعاره حتا قبل نحو شهر من الوصل خارج حسابات «الإعصار» في الفترة المقبلة؛ حيث كشف الإيطالي فابيو فيفياني، مدرب حتا، أن الفريق يملك وفرة في اللاعبين على مستوى الشق الهجومي، وجاء القرار باختيار ميركل، الذي يعتبر من العناصر المهمة والمؤثرة لخلق حالة توازن في الفريق.

لا سيما وأنه يعلم جيداً إمكانات اللاعب، وسيكون وجوده عنصراً مساعداً للفريق في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن غابرييل يعتبر لاعباً جيداً، ولكن عمله مدرباً للفريق يفرض عليه المفاضلة والاختيار بين اللاعبين حسب رؤيته وحاجة الفريق في المرحلة المقبلة.

وأعرب فيفياني عن سعادته بأداء كتيبة «الإعصار» أمام الوصل، متمنياً أن يستمر بصورة تصاعدية في مشوار الفريق الطويل لهذا الموسم، مشيداً بعدم فقدان اللاعبين تركيزهم في المباراة رغم الخروج من سباق التأهل، لكنها تحمل أهمية معنوية كبيرة في استعادة ثقة الفريق.

مواجهة مهمة

من جانب آخر، شدد الصربي ميلوش ميلوييفيتش، مدرب الوصل، على أهمية الاستفادة من أخطاء مباراة الإياب أمام حتا قبل المواجهة المهمة المقبلة في البطولة أمام شباب الأهلي في الدور ربع النهائي والوقوف على جميع النقاط السلبية رغم أن فريقه استهل اللقاء بصورة مميزة، ترجم ذلك بتسجيل هدفين في أول 20 دقيقة، لكن المشهد تغير بعد ذلك بسبب ازدياد ارتكاب الأخطاء، إضافة إلى إهدار الفرص.

وأشاد مدرب الوصل بعودة الفريق رغم تأخره بهدف قبل إطلاق صافرة نهاية اللقاء عبر تسجيل هدف التعادل الثالث؛ ما يعتبر حافزاً للفريق ويؤكد أنه قادر على التسجيل والفوز في أي وقت بشرط التمسك بالجدية التامة لمدة 90 دقيقة، مؤكداً أن كل لاعب يجب أن يبذل كل ما لديه من طاقة وعطاء طوال المباراة لتفادي عقاب المنافسين كما حدث مع حتا.

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