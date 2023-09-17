أحمد الكعبي: اختيار حكمات مواطنات لمباريات «الهواة» خطوة رائعة

المصدر: مصفوت ـ محمد فضل

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أشاد أحمد سعيد الكعبي رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت بخطوة تعيين حكمات مواطنات لإدارة مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ووصفها بأنها خطوة رائعة وجاءت في وقتها، وقال:

المرأة الإماراتية أثبتت كفاءتها في مختلف الصعد وحان الدور لإبراز موهبتها في مجال التحكيم الكروي، وهي قادرة على الذهاب بعيداً في مجال التحكيم ليس على المستوى المحلي وإنما على المستوى الدولي أسوة بحكامنا المواطنين الذين بات يشار لهم بالبنان في المحافل الدولية والقارية ويتم اختيارهم لإدارة كبرى المباريات.

وفي كأس العالم على صعيد الرجال أو السيدات. ودعا رئيس نادي مصفوت، قضاة الملاعب المواطنين إلى الابتعاد عن الأخطاء بقدر الإمكان كما طالب اللاعبين بالبعد عن الاحتجاج على قرارات الحكام وضبط الأعصاب من أجل تطور الكرة الإماراتية.

مكتسبات

وأكد أحمد سعيد الكعبي رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت، أن فريق الكرة بالنادي «القناصة»، يسعى للحفاظ على مكتسبات الموسم الماضي الذي أنهاه الفريق في المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى «الهواة»، الذي يعتبر من أصعب الدوريات المحلية، نسبة لتواجد 17 نادياً معظمهم يرغب في التأهل إلى مصاف دوري أدنوك للمحترفين.

وقال: يبذل الجهاز الفني واللاعبون جهدهم من أجل تحقيق الانتصارات وسيكون التعامل مع المباريات بالقطعة، وكل فرق المسابقة ترغب في تحقيق الفوز فضلاً عن خوض مبارياتهم أمام مصفوت وكأنها نهائي، قياساً على الأداء الذي قدمه «القناصة»في الموسم الماضي والذي جعل كل الفرق تعمل لنا ألف حساب.

وأشار إلى أن المنافسة في الموسم الحالي ستكون قوية والفريق صاحب النفس الطويل والأكثر جاهزية هو من يصعد إلى دوري المحترفين مع نهاية الموسم. وتمنى أحمد الكعبي التوفيق لمجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، معرباً عن أمله أن تكون الأولوية في الاهتمام بالمنتخبات وتطوير كرة الإمارات بشكل عام.

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