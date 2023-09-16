قضاة ملاعبنا الدوليون يُديرون مباريات في دوري أبطال آسيا

المصدر: البيان

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كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عدداً من قضاة ملاعبنا الدوليين لإدارة مباريات في مرحلة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023, ليومي 18 و19 سبتمبر .

ويُدير طاقمنا الدولي بقيادة حكم الساحة محمد عبدالله حسن، ومحمد أحمد يوسف "مساعد أول" وحسن المهري "مساعد ثان"، وسلطان محمد صالح "حكم رابع"، وعمر آل علي ويحيى الملا "حكمان للفيديو" مباراة الهلال السعودي ونافباهور الأوزبكي، ضمن مباريات المجموعة الرابعة في مسابقة دوري أبطال آسيا.

ثم تأتي مشاركة الحكمين الدوليين أحمد عيسى درويش، ومحمد عبيد خادم "حكمان للفيديو" ضمن طاقم تحكيم مباراة أولسان هيونداي الكوري أمام بي باثوم يونايتد التايلاندي، لحساب المجموعة التاسعة.

ويُشارك الحكم الدولي عادل النقبي "حكماً للفيديو" ضمن طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة كايا ايلويلو الفلبيني أمام شاندونغ تايشات الصيني في المجموعة السابعة.

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