عبدالله الظنحاني: العبدولي لا يقل كفاءة عن كوزمين

المصدر: دبا - محمد فضل

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أكد عبدالله أحمد الظنحاني المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة، أن الكابتن حسن العبدولي استحق تمديد عقده مع النواخذة، بعد أن أبلى المدرب بلاء حسناً مع الفريق، وكان في طريقه إلى إبقاء النواخذة مع كبار أندية دوري المحترفين مع نهاية الموسم الماضي، وتابع من وجهة نظره الشخصية، أن العبدولي يعد من الكفاءات الوطنية، ويأتي في التقييم مع مدرب الشارقة كوزمين.

وذلك من واقع النتائج التي حققها خلال مباريات إياب دوري المحترفين، وحصول دبا على عدد كبير من النقاط. وحذر الظنحاني في تصريح لـ «البيان»، لاعبي فريقه، من خطورة فريق الذيد، الذي يواجهه الفريق في الجولة الثانية من دوري الهواة، مضيفاً: جميع المباريات ستكون في غاية الصعوبة.

معسكر ناجح

وقال الظنحاني: دبا أقام معسكراً في سلوفينيا، تخللته تجارب ودية عديدة، كما استمرت التجارب بعد عودة الفريق من المعسكر الخارجي، وأعتقد أن لاعبي الفريق وصلوا إلى درجة عالية من الجاهزية.

وعن رؤيتهم للاعبين الأجانب ، أكد الظنحاني أن المحترفين الأجانب ظهروا بشكل جيد خلال المعسكر، لكن المحك الحقيقي سيكون خلال المباريات الرسمية.

ونوه الظنحاني بأن النادي الذي يمتلك دكة بدلاء جاهزة من اللاعبين الذين لا يقلون مستوى عن الأساسيين، هو من يستحق الصعود في نهاية الموسم. وبشأن ارتفاع ترشيحات الصعود للفريق، قال المدير التنفيذي: دوري الأولى هو دوري المفاجآت، ونشكر كل من رشح النواخذة للعودة من جديد لدوري الأضواء والشهرة، لكن لا بد من تكثيف العمل.

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