المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد عبدالله سالم بن طوق رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم أن سيناريو الموسم الماضي لن يتكرر بالرغم من البداية غير الموفقة للعميد في دوري أدنوك للمحترفين.

مشيراً إلى أن الفريق شهد تغييراً للأفضل على جميع المستويات، وأن التأهل إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي مؤشر إيجابي عن قدرة الفريق على تقديم أداء قوي وحصد المزيد من النتائج الجيدة في الفترة المقبلة. وقال: نحتاج إلى الوقت والصبر لتحقيق الانسجام في الفريق، ونحن متفائلون بتقديم مستويات أفضل.

ويحتل النصر المركز الأخير بعد جولتين من دوري أدنوك للمحترفين دون نقاط وقبول 7 أهداف في شباكه، ما أثار مخاوف جماهيره بخصوص مستقبل الفريق وتكرار سيناريو الموسم الماضي عندما ضمن بقاءه في الجولات الأخيرة.

وأوضح بن طوق أن أهمية الفوز على عجمان تكمن في قيمته المعنوية بالأساس وتغيير الصورة التي ظهر عليها الفريق في الجولتين الأولى والثانية من دوري المحترفين، وإظهار قدرته على التسجيل وخلق العديد من الفرص، معرباً عن تفاؤله في تقديم العميد لمستويات أفضل في المباريات المقبلة.

تأهل

وكان النصر حقق تأهلاً مستحقاً إلى الدور المقبل من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بالفوز على عجمان أول من أمس بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وتحققت أهداف النصر بواسطة لاعبيه الأجانب الكولومبي كيفن أغوديلو والبرتغالي أيوري ميديروس والإيطالي مانولو غابياديني في مناسبتين. وأعرب بن طوق عن سعادته بتحقيق النصر أول فوز في الموسم.

مشيراً إلى أن الفريق مطالب بالحفاظ على الأداء الجيد الذي قدمه في المباراة ومواصلة العمل لحصد المزيد من الانتصارات في المرحلة المقبلة التي يخوض فيها النصر جملة من المباريات المهمة أبرزها أمام الشارقة في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين السبت المقبل.

وقال: أظهر النصر مستوى جيداً بتسجيل رباعية وخلق العديد من الفرص، ولكن هذا التحسن يجب أن يستمر ونأمل أن يتطور الفريق من مباراة إلى أخرى، نحن واثقون من قدرات لاعبينا وبإمكانيتهم الكبيرة وعليهم إثبات ذلك في الملعب

وبشأن ظهور الفريق بأداء باهت في انطلاقة الموسم عكس ما كان متوقعاً بعد التعاقدات الكبيرة على مستوى اللاعبين الأجانب، أوضح بن طوق أن النصر قادم من موسم صعب وتغيير شبه كامل على تشكيلة الفريق، التي تضم حالياً 3 لاعبين فقط مقارنة ببداية الموسم الماضي هم حارس المرمى أحمد شمبيه والمدفع البرازيلي غلوبير ليما وراشد عمر.

مشدداً على حاجة الفريق إلى القليل من الوقت لتحقيق الانسجام الكامل والتأقلم مع أفكار المدرب الجديد، وأضاف: تم تغيير شبه كامل على صفوف الفريق على مرحلتين، الأولى خلال فترة الانتقالات الشتوية التي سجلت قدوم مجموعة من اللاعبين الجدد مثل البوسني سمير مميشيفيتش.

والمدافع حمدان الكمالي، وسعود عبدالرزاق وغيرهم، والثانية خلال فترة الانتقالات الصيفية، التي تعاقدنا فيها مع ثلاثة لاعبين أجانب وعدد آخر من اللاعبين الإماراتيين والمقيمين، لذا التجانس في الفريق يحتاج إلى الوقت والصبر.

كما أكد رئيس مجلس شركة النصر لكرة القدم أن أجانب الفريق القادمون من أوروبا يحتاجون بعض الوقت للتأقلم نظراً لخوضهم أول تجربة في منطقة الخليج، مشيراً إلى أن مستوياتهم في تطور مع تقدم المباريات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز