«الصقور» يدفع ثمن اللعب المفتوح أمام «العنابي»

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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دفع «صقور الإمارات» ثمن اعتماده على اللعب الهجومي المفتوح أمام الوحدة وخسر 0 - 5 بإياب المرحلة الأولى من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ليودع البطولة ويتأهل«العنابي»عن جدارة وكان كسب جولة الذهاب بثلاثية.

وحاول لويس بلاناغوما مدرب «الصقور» في أول مهمة له مع الفريق تعويض خسارة مباراة الذهاب بالاندفاع الهجومي، في ظل غياب المهاجم الهداف، حيث لعب من دون «رأس حربة» بعد إنهاء التعاقد مع البرازيلي دياغو، ونتج عن ذلك تهديد مرمى الوحدة بعدد من الفرص دون استثمارها بشكل جيد في الشوط الأولى التي شهدت في دقيقتها الأخيرة إنهيارالفريق وبداية استقباله للأهداف.

وبالمقابل، فإن الوحدة لعب من دون مهاجم صريح لانتقال مهاجمه البرازيلي جواو بيدرو إلى التعاون السعودي، لكنه استفاد من قوة عناصره الهجومية بقيادة فاكوندو النجم الأول في اللقاء والذي أحرز 4 أهداف «سوبر هاتريك».

فائدة

وقدم الوحدة فائدة كبيرة لفريق الإمارات قبل العودة من جديد إلى مباريات الدوري بأهمية مراجعة الحسابات والاعتماد على طريقة لعب متوازنة أمام أندية المقدمة، في تجربة تعتبر مفيدة للمدرب الإسباني رغم أن حظوظ «الصقور» قبل اللقاء كانت محدودة نسبة للخسارة الكبيرة في جولة الذهاب.

وأكد بلاناغوما مدرب «الصقور» أنه حزين للخسارة بخمسة أهداف، وقال إن لاعبيه بذلوا الجهد من أجل الفوز وأتيحت لهم الفرص ولكن لم يحالفهم التوفيق.

وأضاف: يجب أن نجتهد حتى نظهر بشكل أفضل، ونحتاج إلى الوقت ودعم الجمهور لأننا نبني فريقاً جديداً.

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