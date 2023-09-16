7 صفقات جديدة في حتا

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة كرة القدم في نادي حتا عن 7 صفقات جديدة في صفوف الفريق الأول للكرة، وتم التعاقد مع الثنائي المقيم البرازيلي كايكوي سواريس واليمني خالد الأصبحي بنظام الإعارة قادمين من نادي شباب الأهلي، وضم عامر خليفة وسلطان البدواوي من قلعة «الفرسان»، والحارس عادل أبو بكر من النصر، وفهد حديد لاعب خورفكان السابق وغانم أحمد المعار من الوصل إلى حتا.

وتأتي التعاقدات الجديدة تزامناً مع التغيير الذي شمل الجهاز الفني بتعيين الإيطالي فابيو فيفياني بدلاً من الصربي زيلكو ماركوف، ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة تغييرات أخرى على مستوى المحترفين الأجانب قبل غلق باب القيد الصيفي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز