اتحاد الكرة عهد جديد وتفاؤل بالمستقبل

المصدر: دبي - العوضي النمر

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شهد الاجتماع الأول لاتحاد الكرة بداية عهد جديد، حافل بالطموحات والتطلعات الرامية لتطوير الكرة الإماراتية، وشهد الاجتماع أموراً عدة تحدث للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد.

حيث تسهل الأفكار غير التقليدية العمل، وتسهم في التطوير، ووضح تفاؤل الشارع الرياضي بعهد المجلس الجديد وخاصة بعد ظهور المنتخبين الأول والأولمبي بمستوى فني متميز خلال لقاءاتهما الأخيرة. ورصدت «البيان» العديد من المواقف التي تحدث للمرة الأولى في اتحاد الكرة.

الرئاسة

بعد 52 عاماً تقلد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئاسة اتحاد الكرة، وهو المنصب الذي سبق لوالده المغفور له، الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان، رحمه الله، توليه .

حيث كان أول رئيس لاتحاد الكرة، وتولى المسؤولية عام 1971، وتعد الواقعة هي الأولى في تاريخ اتحاد الكرة، بأن يتولى الإبن رئاسة الاتحاد الذي سبق لوالده تقلده، ومثلما قام الوالد بتأسيس بنيان قوي، يسعى الإبن حالياً لإعادة صياغة كرة الإمارات بما يتواكب مع طموحات المرحلة المهمة المقبلة.

وسبق عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعه الأول، لقاء بين معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان مع الأمين العام للاتحاد محمد بن هزام، واطلع خلاله رئيس الاتحاد الجديد على كافة ملفات العمل الخاصة بالاتحاد، وأجندة استحقاقات المنتخبات، ووضع تصور لطريقة العمل وسيره خلال المرحلة المقبلة.

ويعتمد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان على العمل الميداني بالمقام الأول، ويتابع كل كبيرة وصغيرة سعياً للوصول إلى النتائج الإيجابية.

ولأول مرة يستغرق زمن الاجتماع الأول لمجلس إدارة اتحاد الكرة ما يقارب من 45 دقيقة فقط، نظراً للترتيب المسبق الاحترافي للجلسة، حيث قام رئيس الاتحاد بوضع تصوره الكامل لسير العمل خلال المرحلة المقبلة، بالتشاور مع عدد من أعضاء المجلس الجديد.

ووضح أن لديه رؤية واستراتيجية واضحة للمستقبل، لذلك حدد الطريق الصحيح للسير من أجل تحقيق الطموحات ووضع أسس التعامل والتخطيط والتنفيذ بكل دقة.

الإدارة التنفيذية

تبلورت الاستراتيجية الجديدة لاتحاد الكرة في الاعتماد بشكل كبير على الإدارة التنفيذية للاتحاد والمكونة من محمد بن هزام، والذي يملك خبرة كبيرة في إدارة العمل بالاتحاد تتجاوز 12 عاماً، ومعه فريق العمل من أمين مساعد ومدراء الإدارات والعاملين الذين يتمتعون بخبرة كبيرة اكتسبوها من العمل سنوات طويلة في اتحاد الكرة، ولعل ثقة مجلس الإدارة في الأمين العام تؤكد الدور المهم لمختلف الإدارات في سير العمل بشكل احترافي.

ولأول مرة منذ تأسيس الاتحاد خلى تشكيل لجان اتحاد الكرة من لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، حيث سيتم إسناد مهمة إدارة المنتخبات إلى الإدارة التنفيذية بالاتحاد، والمكونة من الهولنديين تاكو فيلد مدير الإدارة، وجون فان المدير الفني، ومعهما رئيس قسم المنتخبات صاحب الخبرة الكبيرة في تلك المهمة حسان فهد، أحد الجنود المجهولين بجهده الكبير بإدارة المنتخبات.

وتم تكليف الإدارة بالتخطيط لكافة مشاركات المنتخبات ومراكز التدريب، ووضع الخطط والبرامج الهادفة للارتقاء بالمنتخبات، حيث تعتبر أهم أولوية أمام المجلس، وسيتولى رئيس الاتحاد الإشراف المباشر على عمل ونشاط إدارة المنتخبات لضمان سير العمل بشكل متميز والسعي لتذليل أي صعاب.

لجنة الحكام

وتم إسناد مسؤولية رئاسة لجنة من اللجان الرئيسة بالاتحاد إلى شخصية قيادية من خارج مجلس الإدارة، في سابقة تحدث للمرة الأولى، حيث تم إسناد مهمة رئاسة لجنة الحكام إلى سالم علي الشامسي بعد نجاحه في إدارة عمل اللجنة خلال الآونة الأخيرة، على الرغم من أنه ليس حكماً سابقاً.

مما يثبت أنه عقلية إدارية متميزة، لذلك حرص اتحاد الكرة على استمراره في أداء المهمة التي تولاها عندما كان عضو مجلس إدارة في الاتحاد السابق، واستغلالها لعضويته في لجنة الحكام الآسيوية، وتعد مهمته الجديدة مع نائبه الحكم السابق حمد المزروعي حافلة بالتحديات سعياً للاستمرار في الارتقاء بالأداء التحكيمي.

ولأول مرة يشهد اتحاد الكرة عدم تشكيل 5 لجان من اللجان الرئيسة، وهي المنتخبات والشؤون المجتمعية وأوضاع اللاعبين والعلاقات الدولية، في إطار منح صلاحيات أكبر للإدارات التنفيذية في اتحاد الكرة، وعدم إسناد مهام لأعضاء المجلس تحد من تطلعاتهم وتقديم أفكار غير تقليدية تهدف للتطور.

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