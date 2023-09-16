4 مباريات في افتتاح الجولة الثانية لدوري «الهواة» اليوم     

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقام اليوم 4 مواجهات في افتتاح الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى لكرة «الهواة»؛ حيث يلعب العروبة مع مسافي، والظفرة مع الحمرية، وغلف اف سي مع العربي، وغلف يونايتد مع دبا الحصن.

ويستقبل الظفرة برصيد نقطة واحدة ضيفه الحمرية «3 نقاط» في أبرز مباريات اليوم، وفاز الحمرية في الجولة الأولى على غلف إف سي بثلاثية فيما تعادل الظفرة مع الجزيرة الحمراء، ويسعى الدكتور عبدالله مسفر إلى قيادة الظفرة إلى الانتصار الأول فيما يخطط الحمرية بقيادة المدرب المواطن محمد إسماعيل لتعزيز تفوقه.

ويسعى العروبة لإحباط أي مفاجآت لضيفه مسافي الذي تعادل في الجولة الأولى سلباً أمام التعاون فيما حقق العروبة انتصاراً مهماً على دبا الحصن بهدفين من دون رد.

ويسعى العربي إلى تعزيز الصدارة حينما يلتقي فريق غلف اف سي، وفي لقاء الجريحين يرحل دبا الحصن الخاسر من العروبة لملاقاة غلف يونايتد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز