شباب الأهلي والوصل إلى نهائي كأس نائب رئيس الدولة للسلة

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

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ضرب فريقا شباب الأهلي والوصل موعداً في نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة المقرر غداً، بعد تخطيهما كلاً من البطائح والشارقة في الدور نصف النهائي. جاء فوز «فرسان دبي» الأهلي بملعبه على ضيفه البطائح بفارق وصل 16 نقطة وبنتيجة 91 - 75.

بينما حقق الوصل فوزاً صعباً في ملعب مستضيفه الشارقة بفارق 3 نقاط وبنتيجة 77 - 74، بعد مباراة قوية حبست الأنفاس حتى آخر ثانية، تقدم فيها الوصل في الربعين الأول والثالث بنتيجة 26 - 19 و23 - 13، بينما تفوق الشارقة في الفترتين الثانية والرابعة 20 - 14 و 22 - 14، إلا أن هذا التفوق لم يشفع للشارقة في العودة بالنتيجة النهائية. ويلعب الشارقة مع البطائح غداً لتحديد المركزين الثالث والرابع.

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