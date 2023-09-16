شباب الأهلي يواجه «يونايتد» ودياً اليوم

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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يواجه شباب الأهلي ضيفه فريق يونايتد أف سي ودياً في الخامسة و20 دقيقة من مساء اليوم باستاد راشد، وستكون المباراة مغلقة أمام وسائل الإعلام والجمهور.

والمباراة هي الودية الثانية لشباب الأهلي، خلال فترة توقف دوري أدنوك للمحترفين، وسبق للفريق التغلب على عجمان ودياً، 8 الجاري بهدف سجله مؤنس دبور.

ويستعد شباب الأهلي، للقاء مضيفه البطائح 24 الجاري، ضمن الجولة الثالثة للدوري، بعدما جنبته لائحة مصرف أبوظبي الإسلامي، خوض مباريات الدور الأول للبطولة.

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