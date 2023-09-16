«الصقور» يجمع الكاسير وإنييستا

المصدر: ( رأس الخيمة - أحمد عيسى)

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تعاقد نادي الإمارات مع المهاجم الإسباني باكو الكاسير معاراً من نادي الشارقة حتى نهاية الموسم الحالي بعد مفاوضات مكثفة استمرت أكثر من أسبوعين، انتهت بنجاح الصفقة التي تمثل دعماً كبيراً لصفوف «الصقور» في مشوار الموسم الحالي، وأعلن نادي الإمارات عن توقيع الكاسير رسمياً في نفس مركز البرازيلي دياجو الذي انتقل للظفرة، وسوف يتم تقديم الكاسير لوسائل الإعلام بعد غد عبر مؤتمر صحافي حاشد. وجمعت الصفقة الثنائي اندريس إنييستا وباكو الكاسير في فريق واحد من جديد بعد أن تزاملا سابقاً ضمن صفوف برشلونة.

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