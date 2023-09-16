الوصل والجزيرة وكلباء تكمل عقد ربع نهائي كأس «ADIB»

المصدر: حتا - محمد فضل، علي الظاهري، أحمد عيسى

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أكملت فرق حتا والجزيرة وكلباء، أمس عقد الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، «ADIB»، وتعادل «الإمبراطور» مع مضيفه حتا 3 - 3 في إياب الدور الأول.

سجل أهداف الوصل هاريس سيفيروفيتش في الدقيقتين 17 و97 وأداما ديالو في الدقيقة 20 فيما أحرز لحتا آرون تشيبولا في الدقيقة 40 وجمال معروف من ركلة جزاء في الدقيقة 72، وكايكوي سواريس في الدقيقة 94.

وكان الوصل فاز على حتا بسباعية، ذهاباً. وفاز الجزيرة على بني ياس بركلات الترجيح 3 - 0، بعد انتهاء الوقت الأصلي لمباراة الإياب بالتعادل 1 - 1، تقدم الجزيرة بهدف فيرناندو لوكاس في الدقيقة الثانية، وأدرك بني ياس عن طريق غاستون سواريز، وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل 2-2.

وتغلب كلباء على خورفكان 5 - 1 إياباً، وسجل الخماسية كل من البرازيلي لياندرو «هاتريك» في الدقائق 24، 38، (45 + 10) ودانيال بيسا، هدفين، في الدقيقتين، 54، 59.

وجاء الهدف الثالث للفريق من ركلة جزاء إثر احتكاك حارس خورفكان ديدا مع اللاعب اندريس فومبيرجر ليشهر على إثرها الحكم البطاقة الحمراء قبل أن يتم استدعاؤه من قبل حكام الفيديو ليعود ويلغي الطرد، ويسجل دانيال بيسا ركلة الجزاء مسجلاً الهدف.

فيما أحرز لخورفكان تياغو من ركلة جزاء في الدقيقة 49. وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل 1 - 1. ويلتقي في ربع النهائي، الوصل مع شباب الأهلي، والنصر مع العين، والوحدة مع الجزيرة، والشارقة مع كلباء.

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