تألق البراعم في انطلاقة «تحدي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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انطلقت في قاعة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، أمس، منافسات بطولة التحدي للجوجيتسو التي تم تخصيصها للبراعم، وشهدت المنافسات تألق الصغار بأداء متميز، بحضور عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، والعميد محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وأكد محمد بن دلموج أن البطولات المخصصة للأطفال والبراعم والناشئين تحظى بأهمية كبيرة وأبعاد استراتيجية، لأنها تستشرف المستقبل، وتشكّل قاعدة نموذجية لاكتشاف المواهب وتسليط الضوء عليها وصقلها، وخصوصاً أن تلك المواهب الرافد الأساسي الذي يغذي رياضة الجوجيتسو الإماراتية بالخامات الواعدة التي ستستكمل مسيرة الإنجازات وترسخ ريادة الدولة في خريطة الرياضة العالمية.

وأشاد ابن دلموج بالنجاح المتواصل للبطولة، مع استقطابها أعداداً متزايدة من المشاركين. من ناحية أخرى، شاركت البطلة ميثاء شريم، والمتألقة مريم آل علي في تحكيم عدد من النزالات، وحظيت اللاعبتان بإشادة لجنة التحكيم، كما نظمت وزارة الداخلية مجموعة من الأنشطة ومبادرات التوعية.

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