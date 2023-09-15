الجزيرة يتأهل لمواجهة الوحدة في ربع نهائي كأس «أديب»

المصدر: أبوظبي ــ أحمد عيسى- تصوير - سيف الكعبي

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انتزع الجزيرة بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد تغلبه على بني ياس بركلات الترجيح 3-0 في لقاء الإياب من المرحلة الأولى للمنافسة، الذي جمع الفريقين مساء الجمعة، والذي انتهى زمنه الرسمي بالتعادل الإيجابي 1-1، فيما كان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل 2-2، وقدم الفريقان مباراة فوق الوسط شهدت منافسة قوية على بطاقة التأهل، نجح الجزيرة في حسمها بعد تألق حارسه عبد الرحمن العامري في ركلات الترجيح.

وخلال اللقاء فرض الجزيرة تفوقه منذ صافرة البداية وتمكن سريعاً من إحراز الهدف الأول الذي حمل توقيع فيرناندو لوكاس في الدقيقة الثانية بتسديدة قوية من خارج الصندوق، معيداً مشهد جولة الذهاب التي افتتح ذات اللاعب أهدافها بتسديدة مشابهة.

وأسهم الهدف في رفع معنويات الجزيرة الذي واصل سيطرته وضغطه وسط تراجع «السماوي» الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، ولاحت عدداً من الفرص للفريقين من تهديفات قوية نجح الحارسان في التعامل معها.

وعاد الفريقان إلى الشوط الثاني بسيناريو الحصة الأولى وهجوم مكثف من الجزيرة بحثا عن هدف الأمان الثاني، لكن الرد جاء من بني ياس الذي تمكن من إدراك التعادل بتهديفة صاروخية من ضربة ثابتة نفذها غاستون سواريز سكنت سقف حارس المرمى عبدالرحمن العامري في الدقيقة 54.

وبعد الهدف ارتفع مستوى اللقاء من الفريقين وتبادلا الهجمات لإضافة هدف التفوق الثاني، مع أفضلية الجزيرة الذي كان الأكثر نشاطاً في الجانب الهجومي لهز شباك ضيفه الذي تراجع كلياً للمنطقة الدفاعية في الدقائق الأخيرة، حتى أعلن قاضي الجولة عن نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي، لتفصل ركلات الترجيح الصراع على بطاقة التأهل والتي انتزعها الجزيرة.

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