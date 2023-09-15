كلباء يمطر مرمى خورفكان بالخمسة ويضرب موعداً مع الشارقة

المصدر: كلباء – محمد فضل

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ضرب نمور كلباء موعداً مع الشارقة في دور الثمانية من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد فوزه العريض على خورفكان بنتيجة 5/1 خلال مباراة إياب الدور الأول من المسابقة، وأحرز خماسية النمور كل من البرازيلي لياندرو «هاتريك» وهدفين لدانيال بيسا في الدقائق 24، 38، 45 + 10، 54، 59، وسجل يتيمة خورفكان اللاعب تياغو في الدقيقة 49 «ركلة جزاء»، وكان لقاء الذهاب قد انتهى على وقع التعادل الإيجابي بهدف.

وافتتح كلباء مهرجان الأهداف في الدقيقة 24 بعد أن استغل لياندرو هفوة دفاعية ويسدد كرة وسط سيقان المدافعين معلناً هدف النمور الأول، وبعد دقائق معدودة عاد نفس اللاعب وتمكن من زيارة مرمى حارس خورفكان أحمد ديدا بضربة رأسية محكمة مستغلاً المساحات في عمق دفاعات الفريق الضيوف، وفي الوقت بدل الضائع احتسب حكم المباراة يحيى الملا ركلة جزاء إثر احتكاك حارس خورفكان أحمد ديدا مع اللاعب أندريس فومبيرجر ليشهر على إثرها الحكم البطاقة الحمراء قبيل أن يتم استدعاؤه من قبل حكام الفيديو ليعود ويلغي البطاقة ويحتسب ركلة جزاء انبرى لها دانيال بيسا محرزاً هدف النمور الثالث في الدقيقة 45 +10 لينتهي شوط اللاعبين بتقدم كلباء بثلاثية نظيفة في شوط غاب عنه خورفكان تماماً.

مع انطلاقة الشوط الثاني احتسب يحيى الملا ركلة جزاء لمصلحة خورفكان سددها بنجاح اللاعب تياغو دي لينكو محرزاً هدف التقليص للنسور في الدقيقة 49، وكاد لورينسي أن يضيف هدف فريقه الثاني لولا تدخل قائم كلباء التي وقفت أمام تسديدة لورينسي القوية، وتمكن بيسا من تسجيل هدف النمور الرابع من تسديدة داخل منطقة الجزاء ليعود لياندرو ويحرز هدفه الشخصي الثالث والخامس لفريقه من ضربة رأسية مباغتة في الدقيقة 59 لتنتهي المباراة بفوز النمور بنتيجة 1/5.

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