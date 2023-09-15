عجمان يشكو من برنامج مباريات الكأس

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

اشتكى نادي عجمان من برمجة مباراة إياب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي التي خسرها من النصر أول من أمس بأربعة أهداف مقابل هدف واحد بعد أقل من 48 ساعة من نهاية أيام «فيفا» وقال محمد البلوشي إداري الفريق: استمرت أيام فيفا أسبوعين ما حرمنا في التحضيرات جهود 3 لاعبين وهم نادر الغندري وعلي مدن وبريستيج مبونغو، وانضموا للفريق ليلة المباراة، وكان من المفترض أن تراعي رابطة المحترفين موقف الأندية التي تملك لاعبين دوليين وتقوم بتأجيل مبارياتهم يوماً أو يومين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز