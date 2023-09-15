شباب الأهلي يعير 4 لاعبين إلى حتا وكلباء

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعار نادي شباب الأهلي، 4 من لاعبيه المقيمين دفعة واحدة لناديي حتا واتحاد كلباء أول من أمس، تمت إعارة اللاعبين المقيمين البرازيلي كايكوي سواريس، واليمني خالد الأصبحي، إلى حتا، والبرازيليين كايو ادواردو وغوستافو سيلفا إلى اتحاد كلباء، وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على منصة «X» أن الإعارات تمت في إطار التعاون المشترك وتعزيز الروابط بين أندية الدولة، متمنياً التوفيق للاعبيه هذا الموسم.

وسبق لشباب الأهلي إعارة كل من أحمد جشك والمسجل في فئة أبناء المواطنات إلى نادي النصر، والمحترف الإيراني مهدي قائدي إلى اتحاد كلباء.

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