الوصل يتعادل مع حتا ويتأهل لمواجهة شباب الأهلي في ربع النهائي

المصدر: حتا - علي الظاهري - تصوير - زيشان أحمد

ت + ت - الحجم الطبيعي



تعادل الوصل مع مضيفه حتا (3-3) في استاد حمدان بن راشد في إياب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ليتأهل «الإمبراطور» لمواجهة شباب الأهلي في ربع النهائي بعد فوزه في مباراة الذهاب بسباعية على حتا.

سجل أهداف الوصل هاريس سيفيروفيتش في الدقيقتين 17 و97 وأداما ديالو في الدقيقة 20 فيما سجل لحتا آرون تشيبولا في الدقيقة 40 وجمال معروف من علامة جزاء في الدقيقة 72 وكايكوي سواريس في الدقيقة 94.

وسيطر «الإمبراطور» على مجريات المباراة في الشوط الأول ونجح في ترجمة أفضليته بتسجيل هدفين في أول 20 دقيقة من عمر اللقاء بأقدام هاريس وديالو وبصناعة من عمر عبدالرحمن «عموري» فيما اعتمد «الإعصار» على الهجمات المرتدة التي أثمرت تسجيل تشيبولا هدف تقليص الفارق وأول أهدافه مع حتا.

وجاء المشهد مختلفاً في الشوط الثاني بعد محاولة أصحاب الأرض إدراك التعادل في الشوط الثاني بعد تحسن أداء الفريق وخاصة بعد إجراء عدة تغييرات لينجح البديل جمال معروف في تسجيل هدف التعادل من ضربة جزاء.

ونجح حتا في قلب الطاولة بعد متابعة البديل كايوكي سواريس كرة زميله انخيل لزاما قبل أن يعود هاريس لاعب الوصل إلى إدراك التعادل قبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة.

وشهدت المباراة مشاركة الألماني الكسندر ميركل على الرغم من خروجه من حسابات الفريق في الفترة الماضية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز