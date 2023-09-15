"العلامة الكاملة" محليا دافع كبير للعين قبل خوضه منافسات دور ي أبطال آسيا

المصدر: وام

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تلقى فريق العين دفعة معنوية كبيرة قبل خوض أولى مبارياته في مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه على البطائح ذهابا وإيابا وتأهله إلى ربع نهائي كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي.

ويحل العين ضيفا على باختاكور الأوزبكي 19 سبتمبر الجاري ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة القارية والتي تضم أيضا كلا من الفيحاء السعودي، وأهال التركماني.

ومنذ انطلاقة الموسم الكروي الجديد خاض العين 4 مباريات رسمية بقيادة مدربه الهولندي ألفريدو شرودر تمكن

من الفوز فيها محققا العلامة الكاملة، وسجل 12 هدفا، بينما تلقت شباكه 3 أهداف، فيما حافظ على شباكه نظيفة في مباراتين، أمام البطائح في ذهاب الكأس بالفوز 5-0، وأمام حتا بالفوز 2-0 في دوري أدنوك للمحترفين.

وتعد مشاركة العين في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا الـ16 له بعد تتويجه بلقب البطولة في نسخة 2003، وهو الإنجاز الأكبر له في البطولة، وتمكن من تحقيق الوصافة في نسخة 2005، ثم الدور نصف النهائي في 2014، وربع النهائي في نسختي 2004، و2006، ودور الـ16 في 2015، و 2016، و2017، و2018 ثم مرحلة المجموعات في نسخ 2007، و2010، و2011، و2013، و2019، و2020.

وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقرير نشره بموقعه الإلكتروني، عن الفرق المشاركة في النسخة الحالية من دور الأبطال أن نادي العين سيكون منافسا قويا في هذه النسخة موضحا أنه يعد أول بطل يتوج بالنسخة الأولى من البطولة بنظامها الجديد الذي انطلق في 2003، وسيتم تغييره عقب النسخة الـ21 (الحالية) وهو أيضا صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب الدوري الإماراتي بـ14 لقبا.

وأعرب الهولندي ألفريدو شرودر المدير الفني لفريق العين عن فخره بما قدمه لاعبو الفريق خصوصا الشباب الذين دفع بهم، في مباراة البطائح بإياب الدور الأول من كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي، والتأهل إلى ربع النهائي، معتبراً أن فريقه لديه حافز كبير لإظهار أفضل ما يملك في مباراته الأولى بدوري أبطال آسيا أمام باختاكور الأوزبكي.

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