منتخب الإمارات يواجه الكويت ولبنان ودياً

المصدر: وام

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يخوض منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم مباراتين دوليتين وديتين، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في شهر أكتوبر، ضمن استعداداته لمنافسات المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.

وقال محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، إن منتخب الإمارات سيخوض معسكر إعداد محلي خلال شهر أكتوبر المقبل، يتضمن مباراتين وديتين أمام منتخبي الكويت ولبنان، استعدادا لخوض المرحلة المقبلة من المنافسات.

وكان منتخب الإمارات قد حقق الفوز على منتخب كوستاريكا بنتيجة 4-1 الأسبوع الماضي في ختام معسكره الخارجي الذي أقامه في كرواتيا، في الظهور الأول تحت قيادة مديره الفني البرتغالي باولو بينتو.

وقال ابن هزام: "استقر الجهاز الفني للمنتخب على خوض معسكر إعداد داخلي جديد خلال فترة التوقف الدولي المقبلة "فيفا دايز" في شهر أكتوبر، استكمالا لبرنامج الإعداد الموضوع لتجهيزه لخوض المنافسات الآسيوية ونهائيات كأس آسيا".

وأضاف: " لم يتم تحديد مكان إقامة المباراتين بعد، ولكن سيتم الاستقرار عليه في غضون الأيام القليلة المقبلة".

وأكد أن برنامج إعداد المنتخب يسير وفق ما هو مخطط له، ونال دفعة معنوية كبيرة بعد إعلان مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه الأول، تقديم كافة أوجه الدعم للمنتخبات الوطنية في هذه المرحلة.

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