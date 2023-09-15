5 من قضاة الملاعب بالإمارات يشاركون في إدارة كأس آسيا

المصدر: (دبي - العوضي النمر )

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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 5 من قضاة الملاعب بالإمارات للمشاركة في إدارة مباريات كأس آسيا في قطر من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبل، وهم:

محمد عبدالله حسن، عمر آل علي، عادل النقبي «حكام ساحة»، وحسن المهري، محمد الحمادي «حكمان مساعدان»، وضمت قائمة قضاة الملاعب التي أعلنها الاتحاد أمس 74 حكماً من 18 اتحاداً في القارة.

وتشهد البطولة لأول مرة ظهور التحكيم النسائي في البطولة القارية بوجود 5 محكمات في مقدمتهن اليابانية يوشيمي ياماشيتا التي شاركت في إدارة مباريات مونديال 2022.

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