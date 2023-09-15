النصر والعين والوحدة إلى ربع نهائي كأس «ADIB»

المصدر: العين - عدنان الغربي، طلحة عبدالله، أحمد عيسى

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تأهلت فرق النصر والعين والوحدة إلى الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB»، لكرة القدم.

وضرب النصر موعداً مع العين في الدور المقبل بتخطيه عقبة عجمان وفوزه عليه، أمس، في إياب ثمن النهائي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ، باستاد آل مكتوم، سجل الرباعية الكولومبي كيفن أغوديلو بالدقيقة 11، والبرتغالي أيوري ميديروس بالدقيقة 27 والإيطالي مانولو غابياديني، هدفين بالدقيقتين 31 و71، وأحرز هدف عجمان وليد أزارو في الدقيقة 35، وكان التعادل 2-2 حسم مباراة الذهاب.

وتأهل «الزعيم» بتجديد فوزه على البطائح باستاد هزاع بن زايد، بنتيجة 2 - 1 سجل الهدفين سفيان رحيمي وعمير اتزيلي في الدقيقتين 23، و 43 وأحرز للبطائح أناتول ابانغ، في الدقيقة 25، وكان العين فاز ذهاباً بنتيجة 5 - 0.

وكرر الوحدة فوزه على الإمارات وتغلب عليه أمس 5 - صفر باستاد الإمارات «إياباً» بعد فوزه في لقاء الذهاب بثلاثية، ويدين«العنابي» بفوزه بخماسية لمهاجمه الشباب فاكوندو دانيال الذي أحرز 4 أهداف «سوبر هاتريك» في الدقائق (45+4)، 60، 73، 88، وسجل جوانكا هدفاً من ركلة جزاء بالدقيقة 45.

وتقام اليوم 3 مباريات في ختام جولة الإياب، ويستضيف استاد حمدان بن راشد في الخامسة والنصف مساء مباراة حتا والوصل، ويلتقي عند الثامنة مساء الجزيرة مع بني ياس باستاد محمد بن زايد، ويستضيف كلباء فريق خورفكان.

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