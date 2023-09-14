تقويم الخريف والربيع في البطولات الآسيوية

المصدر: ( كوالالمبور - البيان)

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تناولت ندوة كرة القدم للمحترفين التي نظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور بحضور 83 مشاركاً من مختلف الاتحادات الأعضاء، العديد من التغييرات في نظام كرة القدم للأندية في الاتحاد القاري، أبرزها تقويم الخريف والربيع الجديد الذي سيبدأ في الموسم الحالي ونظام مسابقات الأندية ثلاثي المستويات.

وشهدت الندوة تعريف المشاركين بأحدث مبادرات تطوير كرة القدم الاحترافية في القارة، وأفضل الممارسات في ترخيص الأندية والتخطيط الاستراتيجي وتكنولوجيا إدارة البيانات إلى جانب كيفية مكافحة المخاطر المحتملة فيما يتعلق بالسلامة والأمن وحماية الطفل.

مثل اتحاد كرة القدم في الندوة عدنان الزعابي رئيس قسم تطوير وتراخيص الأندية، وشارك فيها خبراء من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.



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