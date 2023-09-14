النصر يضرب موعداً مع العين في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

المصدر: دبي- عدنان الغربي، تصوير: سالم خميس

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ضرب النصر موعدا مع العين في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بتخطيه عقبة عجمان وفوزه عليه في إياب ثمن النهائي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد مساء اليوم، على استاد آل مكتوم بدبي.

لعب الفريقان بأسلوب هجومي منذ البداية لكن النصر كان الأسبق في هز شباك عجمان مبكرا من هجمة سريعة قادها أحمد جشك من الجهة اليمنى قبل أن تصل الكرة إلى الكولمبي كيفن أغوديلو الذي لم يجد صعوبة في إسكانها المرمى في الدقيقة 11، ليفرض العميد سيطرة واضحة على مجريات المباراة ترجمها بإضافة هدفين عن طريق البرتغالي أيوري ميديروس والإيطالي مانولو غابياديني في الدقيقتين 27 و31، ما دفع عجمان للنزول بثقله للهجوم بحثا عن تقليل الفارق وتمكن من ذلك برأسية وليد أزارو في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بتقدم العميد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

رفض عجمان الاستسلام في الشوط الثاني وواصل اللعب بأسلوب هجومي في المقابل اعتمد النصر على الهجمات المرتدة وكان قريبا من إضافة الهدف الرابع عندما انفرد كيفن أغوديلو بحارس المرمى يوسف أحمد لكنه سدد بجانب القائم، قبل أن ينجح غابياديني في تعزيز تقدم العميد في الدقيقة 71 ويقود فريقه لتحقيق أول فوز في الموسم.

وكان التعادل 2-2 حسم مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين قبل أسبوعين على استاد راشد بن سعيد في عجمان.

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