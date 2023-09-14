8 أهداف مجموع المباراتين.. الوحدة يكرر فوزه على الإمارات بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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تأهل الوحدة إلى ربع نهائي كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي بعد أن جدد فوزه على الإمارات 0/5 في لقاء إياب المرحلة الأولى من المنافسة والذي جمع الفريقين مساء اليوم، بعد فوزه في لقاء الذهاب بثلاثية بيضاء، لينجح العنابي في عبور الصقور وينال بطاقة التأهل لربع النهائي عن جدارة والذي يلتقي فيه المتأهل من الجزيرة وبني ياس.

ويدين العنابي بالفوز لمهاجمه الشباب فاكوندو دانيال الذي أحرز 4 أهداف "سوبر هاتريك" في الدقائق 45+4، 60، 73، 88، بجانب هدف جوانكا الأول في اللقاء من ركلة جزاء أرتكبها مدافع الصقور أحمد عيسى بملامسته الكرة بيده.

وخلال اللقاء قدم الفريقان مستوى دون الوسط، ونال "العنابي" أفضلية اللعب والنتيجة خاصة في الحصة الثانية التي شهدت تراجع مستوى "الصقور" الذي كانت له بعض محاولاته الهجومية التي لم يكتب لها النجاح، ليتعرض لخسارة كبيرة تحت قيادة مدربه الجديد لوييس بلاناغوما في أول مهمة له مع الفريق بعد توليه مهمة تدريبه مؤخرا.

📽️شاهد ملخص الأهداف ⚽️⚽️#الوحدة يكتسح #الإمارات بخماسية نظيفة في إياب الدور الأول كأس مصرف أبوظبي الإسلامي



الإمارات 0 × 5 الوحدة#كأس_مصرف_أبوظبي_الإسلامي 🏆 pic.twitter.com/v1G4rER1pf — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) September 14, 2023

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