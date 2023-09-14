من بوابة البطائح.. العين يصعد لربع نهائي كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي (صور)

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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صعد العين إلى ربع نهائي كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي، كأول الواصلين لهذه المرحلة من المسابقة وذلك بعد أن كرر فوزه على منافسه البطائح بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد في إياب ثمن نهائي المسابقة، وجاءت جميع الأهداف الثلاثة في الشوط الأول من المباراة حيث تقدم العين أولا عن طريق سفيان رحيمي في الدقيقة 23، وعادل النتيجة للبطائح أناتول ابانغ، في الدقيقة 25، قبل أن يضيف عمير اتزيلي الهدف الثاني للفريق البنفسجي في الدقيقة 43.

وتعتبر المباراة بروفة جيدة للعين قبل المغادرة إلى طشقند لمواجهة مضيفه باختاكور الأوزبكي الثلاثاء المقبل في استهلالية مشواره بدوري أبطال آسيا ضمن مرحلة المجموعات، بينما يستعد البطائح لمواجهة شباب الأهلي لحساب الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

ولم يجد الفريق البنفسجي صعوبة في الحصول على بطاقة التأهل بعد أن لعب بأريحية بعد فوزه في جولة الذهاب بنتيجة كبيرة بلغت خمسة أهداف نظيفة ليتقدم بمجموع المباراتين بنتيجة (7-1)، وهو الأمر الذي استغله المدرب الهولندي شرودر، ليدفع بعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة السابقة.

ومن جانبه اجتهد فريق البطائح للخروج بأفضل نتيجة ممكنة من ملعب مضيفه العيناوي، ليظهر بمستوى أفضل مما كان عليه حيث سجل هدفا وأضاع لاعبوه فرصا أخرى، وتألق الحارس البديل في التصدي لعدد من المحاولات الخطيرة، أبرزها تسديدة قوة للفارو دي أوليفيرا بعد انفراد كامل بالمرمى.

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