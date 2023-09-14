ندوة الاتحاد الآسيوي للمحترفين.. مشاركة فاعلة لاتحاد الإمارات لكرة القدم

المصدر: البيان

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شارك اتحاد الإمارات لكرة القدم في ندوة كرة القدم للمحترفين التي نظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في مقره على مدار يومين بحضور 83 مشاركاً يُمثلون مختلف الاتحادات الوطنية الأعضاء إلى جانب خبراء من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ومثل اتحاد كرة القدم في هذا التجمع السنوي عدنان الزعابي رئيس قسم تطوير وتراخيص الأندية.

وتناولت الندوة العديد من التغييرات الجديدة في نظام كرة القدم للأندية في الاتحاد القاري والتي من المقرر أن تبدأ في الأسابيع المقبلة، أبرزها تقويم الخريف والربيع الجديد الذي سيبدأ في الموسم الحالي اعتباراً من 18 سبتمبر، ونظام مسابقات الأندية ثلاثي المستويات الذي سيتم تقديمه في موسم 2024-2025، حيث أثبتت الندوة أنها منصة ممتازة للمشاركين من أجل الحصول على تحديثات قيمة حول آخر أنشطة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وشهدت الندوة أيضاً تعريف المشاركين بأحدث المبادرات المتخذة لتطوير كرة القدم الاحترافية في القارة، وأفضل الممارسات في ترخيص الأندية والتخطيط الاستراتيجي وتكنولوجيا إدارة البيانات إلى جانب كيفية مكافحة المخاطر المحتملة فيما يتعلق بالسلامة والأمن وحماية الطفل.

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