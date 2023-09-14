4 أسلحة للعين في دوري أبطال آسيا

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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يعود العين إلى دوري أبطال آسيا هذا العام بعد غياب استمر لفترة ليست بالقصيرة منذ آخر مشاركة له بالبطولة القارية في وقت سابق من عام 2021.

ويترقب الشارع الرياضي الإماراتي عامة، وجماهير العين خاصة عودة الزعيم بروح جديدة وآمال كبيرة عندما يقابل بختاكور الأوزبكي بطشقند 19 سبتمبر الجاري في افتتاحية مباريات المجموعة الأولى.

أسلحة العين

ويمتلك العين عدداً من الأسلحة المهمة التي يخوض بها التحدي القاري وتبرز من بينها 4 أسلحة تحديداً يعول عليها الفريق كثيراً في مشواره الجديد.

1 الخبرة

يتمتع العين بعامل الخبرة مقارنة مع فرق مجموعته التي تضم إلى جانبه كلاً من بختاكور الأوزبكي، والفيحاء السعودي، وأهال التركمنستاني، ويعتبر عامل الخبرة مهماً جداً في هذه المرحلة من المسابقة، إذ إن تواجده المستمر في المسابقة بالسنوات الماضية وحصوله على لقبها فضلاً عن وصوله لأدوار متقدمة بمراحلها المختلفة يكسبه هيبة بين المنافسين.

2 الكرة الشاملة

يقود العين المدرب الهولندي الفريد شرودر، والذي اعتمد مع الفريق أسلوب الكرة الشاملة وهو الأسلوب المعروف عن الكرة الهولندية، وهي المرة الأولى التي يلعب فيها العين بهذا الأسلوب منذ حصوله على اللقب عام 2003، ويعتمد هذا الأسلوب على قدرة اللاعب على شغل أكثر من مركز أثناء المباراة بنفس الكفاءة والبراعة.

3 صانع الألعاب

عانى العين خلال الفترة الماضية ومنذ رحيل عمر عبد الرحمن من عدم وجود صانع ألعاب صريح، وبالتعاقد مع الباراغوياني كاكو، والروماني أتزيلي، سيتوفر للفريق البنفسجي أكثر من صانع لعب وهو ما يكسبه قوة إضافية في مسابقة دوري أبطال آسيا هذه المرة.

4 جمهور متعطش

تتوق جماهير العين لمشاهدة فريقها وهو يعتلي منصة التتويج الآسيوية للمرة الثانية في تاريخه وهو ما يعتبر بمثابة حلم عمره 20 عاماً وهي تضع آمالاً عريضة على فريقها هذه المرة بما يجعلها تتكاثف في المدرجات لمساندة اللاعبين ودعمهم من أجل الوصول للهدف، ويعتبر عامل الجمهور ورقة رابحة.

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