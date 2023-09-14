ليلة السعد للمنتخبات الكروية

المصدر: دبي - العوضي النمر

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عاشت جماهير الكرة الإماراتية ليلة سعيدة، أول من أمس، بعد فوز الأبيض الأولمبي على الهند في الجولة الأخيرة لتصفيات المجموعة السابعة.

وتصدره جدول ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب الصيني، وتأهله إلى نهائيات آسيا تحت 23 سنة التي ستقام في الدوحة العام المقبل، وفوز الأبيض الأول على كوستاريكا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في التجربة الودية التي أقيمت في ختام المعسكر الكرواتي.

ضمن تحضيرات الأبيض لخوض منافسات المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.

الروح القتالية

ولم تأتِ سعادة الجماهير الإماراتية بسبب الفوز فقط، بل من أداء اللاعبين داخل المستطيل الأخضر ومن الروح القتالية العالية والحماس والرغبة في إثبات الذات وتحقيق الفوز، وهو ما كان ينقص منتخباتنا خلال الفترة الماضية، لذلك يزمع اتحاد الكرة الجديد إلى توفير كل الدعم خلال المرحلة المقبلة لعودة المنتخبات إلى منصات التتويج.

خطط طموحة

وأبدى أحمد المهبوبي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، سعادته الكبيرة بتلك النتائج والأداء القوي من اللاعبين، كما أبدى تطلعه وأعضاء المجلس إلى العمل تحت قيادة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان لتنفيذ الخطط الطموحة والاستراتيجيات المتكاملة من أجل تطوير الكرة الإماراتية، بما يتماشى مع الطموحات الوطنية، للوصول برياضة الإمارات إلى منصات التتويج.

وقال المهبوبي إن جميع أعضاء مجلس الإدارة سيعملون بكل ما يملكون من قدرات وخبرات بجهود كبيرة للارتقاء بالمنظومة الكروية الإماراتية في كل المراحل، بما يضمن استدامة الرؤى التطويرية المستقبلية.

وأضاف: فخورون بثقة الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وسنعمل على تطويع خبراتنا في ترسيخ الأطر التي تدعم رؤية قيادتنا الرشيدة وتطلعات الوسط الرياضي للوصول بالمنتخب إلى منصات التتويج في مختلف المشاركات.

بداية مشجعة

فيما قال عبدالرحمن محمد لاعب منتخبنا الوطني والنصر السابق، إن نتائج الأولمبي والأول بداية مشجعة تبرهن على الرغبة القوية في الارتقاء بالمنتخبات خلال المرحلة المقبلة

وقال منذ سنوات لم نرَ مثل تلك الروح القتالية العالية والرغبة في تحقيق الفوز والثقة الكبيرة في النفس لدى اللاعبين، ما أسفر عن أداء ممتع ونتائج إيجابية.

وأضاف عبدالرحمن محمد: متفائلون بالمرحلة المقبلة في ظل تولي مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة لديه رغبة في تطوير المنظومة وعودة البريق للمنتخبات الوطنية ومعظم أنشطة الاتحاد.

أداء قوي

وأبدى محسن مصبح لاعب منتخبنا الوطني والشارقة السابق، سعادته بتأهل الأولمبي إلى نهائيات آسيا، وفوز الأبيض الأول على كوستاريكا ودياً في أول تجربة مع المدرب الجديد باولو بينتو، وقال مصدر سعادتنا الأول هو الأداء القوي من اللاعبين والرغبة في تحقيق الفوز.

والظهور المتميز خلال فترات اللعب ومثل تلك الروح القتالية هي المكسب الحقيقي، ولعل من شاهد مباريات أول من أمس سيجد اختلافاً كبيراً في أداء اللاعبين فنياً داخل الملعب، وحرص الأجهزة الفنية على اللعب الجماعي لإبراز قدرات وإمكانات اللاعبين الذين أدوا أدوارهم بشكل جيد.

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