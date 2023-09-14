3 مواجهات في إياب كأس «ADIB» اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم 3 مواجهات في جولة الإياب لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB»، في الثامنة مساءً يتجدد لقاء فريقي النصر وعجمان على استاد آل مكتوم بنادي النصر، لتحديد المتأهل للدور ربع النهائي بعد أن انتهى لقاء الذهاب على ملعب عجمان بالتعادل 2-2، ويتشابه وضع الفريقين قبل مواجهتهما اليوم.

بعد خوض أول 3 مباريات في الموسم، من بينها جولتان ضمن دوري أدنوك للمحترفين، مع أفضلية نوعاً ما لـ«البرتقالي» الذي حصل على نقطة في الجولة الثانية، من جانبه، استغل النصر جيداً فترة التوقف لتصحيح بعض الأخطاء، لا سيما بعد قبوله 9 أهداف في 3 مباريات حتى الآن.

وفي اللقاء الثاني، يستضيف العين في السابعة والنصف من مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، منافسه البطائح، وهي المباراة التي تعتبر سهلة للزعيم، بعد فوزه في لقاء الذهاب خارج ملعبه بخمسة أهداف نظيفة.

من جانبه، يسعى البطائح إلى تصحيح الصورة بعد الخسارة بخماسية قاسية في مباراة الذهاب مما أدى حسم سباق التأهل بنسبة كبيرة لصالح «الزعيم» بعد أن أصبحت حظوظ «الراقي» صعبة في العودة.

وفي اللقاء الأخير، يستقبل الإمارات على ملعبه ضيفه الوحدة عند الخامسة والنصف من مساء اليوم، في مهمة صعبة لصاحب الأرض بعد خسارته جولة الذهاب 0 - 3.

وتعتبر مباراة اليوم، الأولى للإسباني لويس بلاناغوما مدرب الصقور الجديد، في حين يدخل الوحدة المواجهة بأريحية كبيرة، إلا أن الجهاز الفني يسعى لظهور الفريق بشكل قوي لتأكيد التأهل.

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