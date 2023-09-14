«سباق دبي لجري السيدات» ينطلق 5 نوفمبر

المصدر: دبي – البيان

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ينطلق «سباق دبي لجري السيدات»، الفعالية الأضخم للرياضة النسائية، في الـ 5 من نوفمبر المقبل، بدبي فيستيفال سيتي مول، وتنظيم مجموعة «بلان بي».

وذلك بالتعاون مع اتحاد الإمارات لألعاب القوى، ومجلس دبي الرياضي، وبدعم من وزارة التغير المناخي والبيئة، إلى تعزيز الدفاع عن صحة المرأة ورفاهيتها.

وسيكون شعار النسخة العاشرة من هذه الفعالية موضوع الاستدامة، من خلال منافسات المشاركات في سباقات 3 كلم، و5 كلم، و10 كلم.

كما ستحظى أول 3 فائزات في فئتي الـ 5 كلم، والـ 10 كلم بجوائز مالية، أما بالنسبة إلى الفائزات بفئة الـ 10 كلم، ستحصل فائزات المركز الأول على مبلغ 5000 درهم، وفائزات المركز الثاني على 3000 درهم، والمركز الثالث على مبلغ 2000 درهم.

وكذلك، تحظى أول ثلاث فائزات من فئة الـ 5 كلم بمبالغ 3000، 2000، و1000 درهم.

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