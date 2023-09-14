عبدالله جاسم بطل القميص الأبيض في طواف صلالة

المصدر: (صلالة - البيان)

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نجح دراج فريق شباب الأهلي بول غريغا، في الفوز بلقب طواف صلالة الدولي الذي اختتم أمس، وحل دراج المنتخب الوطني عبدالله جاسم في المركز الثاني للترتيب العام، والأول في فئة تحت 23 عاماً فتوج بالقميص الأبيض للطواف، في حين حل المنتخب الوطني في المركز الثالث بالترتيب العام للفرق بعد منافسة قوية في الطواف.

وأكد يوسف ميرزا مدرب المنتخب الوطني رئيس البعثة، أن المشاركة في الطواف خير إعداد للبطولة الآسيوية التي سيلتحق بها المنتخب الوطني بعد أسبوع فقط من البطولة الحالية، مشيراً إلى أن تواصل البطولات يضمن الحفاظ على إمكانات وطاقات اللاعبين من أجل المشاركة الآسيوية المهمة القادمة.

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