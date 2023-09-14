سانيا ميرزا: دبي بوابة النجاح

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكدت سانيا ميرزا نجمة التنس الهندية وصاحبة 43 لقباً في منافسات الزوجي، أن دبي «صمام الأمان» وبوابة النجاح لأي مشروع في مجال الاستثمار بفضل ما توفره من حركة اقتصادية نشطة وبنية تحتية متطورة، وحوافز لرجال الأعمال، ومجتمع متجانس ومنسجم، وقالت: أثناء مسيرتي الرياضية زرت العديد من المدن حول العالم.

ولكن الحنين كان يجذبني دائماً إلى دبي التي ساعدتني على تحقيق حلمي الرياضي، لذا اخترت العيش هنا بعد انتهاء مسيرتي، فهي الاختيار الأفضل للإقامة والعمل بفضل بنيتها التحتية ومنشآتها الرياضية الممتازة، وجودة الحياة فيها.

وأضافت: «أول ذكرى لي كانت مواجهة سفيتلانا كوزنتسوفا في دبي، والفوز بتلك المباراة، وكان الملعب ممتلئاً وكانت تلك المرة الأولى التي ألعب فيها على هذا النوع من الملاعب خارج الهند.

لقد خضت بعض المباريات الرائعة هنا، وتمكنت من الفوز ببطولة منافسات الزوجي ولعبت بشكل جيد في الفردي أيضاً، ولكن الأهم من أي شيء آخر، أننا لم نقم بطولة في الهند لفترة طويلة، وكنت أتطلع إلى بطولة دبي باعتبارها بطولة على أرضي، لقد ارتبطت حياتي كلها بهذه المدينة الرائعة والجميلة.

واختارت ميرزا إنهاء مسيرتها العام الماضي في دبي - التي شهدت انطلاقتها الأولى في عالم التنس قبل 20 عاماً - لتتفرغ لإدارة مشروعها الرياضي، حيث اتخذت أسطورة التنس الهندية من دبي مركزاً لإطلاق أكاديمية لتدريب اللاعبين ذات فروع في كل مناطق دبي سعياً لزيادة شعبية وانتشار رياضة التنس بين كافة فئات المجتمع.

قائمة طويلة

وانضمت ميرزا إلى قائمة طويلة من لاعبات التنس اللاتي اخترن دبي للعيش والتدريب والانطلاق منها للمشاركة في البطولات مثل الإسبانية باولا بادوسا، والفرنسية كريستينا ملادينوفيتش، والروسية أناستازيا بافليوشنكوفا، والكازاخية إيلينا ريباكينا، والروسية فيرا زفوناريفا.

إضافة إلى اللاعبة الصربية إيلينا يانكوفيتش المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، والتونسية أنس جابر، والروسية داريا كاساتكينا، والبيلاروسية أرينا سابالينكا.

وأكدت ميرزا التي صنفت رقم 1 في منافسات الزوجي في 2015 ورقم 27 في الفردي في 2007، ثقتها في نجاح مشروعها الرياضي لتوفر كافة عوامل النجاح.

حيث تعد دبي المكان الأنسب والوجهة المثالية لاستضافة الأحداث الرياضية العالمية بفضل البنية التحتية والمرونة والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين ولمنظمي الفعاليات الرياضية، وبفضل موقعها المتميز ومعالمها الطبيعية والسياحية، إضافة إلى المرافق الرياضية المتنوعة التي تم تشييدها وفق أرقى المعايير الدولية.

طموح

وأوضحت ميرزا أنها تطمح في تطوير التنس الإماراتي من خلال تكوين جيل جديد من اللاعبين ومساعدتهم بخبرتها الطويلة لدخول عامل الاحتراف.

وأن تكون يوماً ما جزءاً من نجاح التنس الإماراتي، وقالت: الحصول على لاعبين مميزين في الإمارات ليست مهمة صعبة، لقد نشأت في ظروف أصعب بكثير، يجب على اللاعبين التعلق بأحلامهم والتحلي بالثقة في أنفسهم، والاستمرارية في التدريب وخوض منافسات عديدة، سأحرص على نقل تجربتي إليهم وإلهام المزيد من اللاعبات.

وأضافت: باعتبارنا فتيات صغيرات، وخاصة الفتيات الصغيرات اللاتي يخترن القيام بشيء خارج عن المألوف في هذا الجزء من العالم، كثيراً ما يقال لنا إننا لا نستطيع القيام بشيء أكثر مما نستطيع، لم يكن الأمر مختلفاً بالنسبة لي ولا يختلف الأمر بالنسبة للكثير من الفتيات الصغيرات اللاتي اخترن القيام بأشياء لا يتوقع منهن المجتمع أن يفعلنها كامرأة شابة، أريد فقط أن أقول لكل لاعب إنه عليك أن تدعم نفسك وتؤمن بنفسك، إذا لم تكن أكبر مشجع لك، فلن يؤمن بك أحد على الإطلاق.

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