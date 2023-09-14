خالد عبيد: تنافس ثلاثي على صدارة الدوري

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أكد خالد عبيد المحلل الكروي ولاعب النصر السابق، أن مشاهد البداية لدوري «أدنوك» تشير إلى وجود تنافس ثلاثي قوي على الصدارة بين شباب الأهلي حامل اللقب والعين والوصل العائدان بقوة بأداء متميز وحضور جماهيري يزيد من حماس وعطاء اللاعبين، فيما يزاحم هؤلاء الرباعي الشارقة والجزيرة والوحدة وبني ياس.

ولكن أداءهم غير مقنع في أول جولتين للاستمرار في المنافسة القوية، وربما يتغير أمرهم خلال الجولات المقبلة، خصوصاً وأن فترة التوقف الحالية أضرت فرقاً وأفادت أخرى.

استقرار

وأشار خالد عبيد، إلى أهمية عنصر الاستقرار الفني والإداري أمام الفرق التي تريد المنافسة على الصدارة، وكلما حافظت الفرق الكبرى على استقرارها حتى على صعيد التعاقد مع اللاعبين، كلما زادت فرصتها في المنافسة واعتلاء الصدارة، والتقييم يتم من خلال حصد الفرق للنقاط وليس من خلال الأداء، لأن الأداء من دون نتائج لا يحقق الأهداف المرجوة من المنافسة.

موضحاً أن صراع القاع ربما يتبلور بشكل أوضح خلال الجولات المقبلة، وقال: لقد منحتنا ضربة البداية بعض المؤشرات ولكن يجب عدم التسرع بالحكم من الآن لربما تستفيد فرق القاع من التوقف في إعادة ترتيب أوراقها بما يحقق لها نتائج إيجابية خلال الجولات المقبلة.

صدمة البداية

وأبدى خالد عبيد حزنه من البداية غير الموفقة لفريقي النصر وعجمان بقوله، النصر صدمني بنتائجه الضعيفة، وخسارته مباراتين منها واحدة على ملعبه ودخول مرماه 7 أهداف، وقال: لم أتوقع تلك البداية بعد التصريحات الرنانة لمدرب الفريق بشأن نجاح المعسكر وظهور اللاعبين خلاله بمستوى طيب، وتلك التصريحات خدعت جماهير الفريق.

لذلك كانت صدمتهم قوية بعد مباراتي البداية، كما فاجأني عجمان بمستواه الذي لا يتواكب إطلاقاً مع مستواه في الموسم الماضي، وقد دفع الفريق ثمن رحيل جهازه الفني ولاعب الفريق فراس بالعربي، وعسى أن يحقق الفريقان استفادة طيبة من فترة التوقف الحالية في إعادة ترتيب أوراقهما.

تعدد الإصابات

وعن رأيه في تعدد الإصابات بين اللاعبين في أول جولتين قال خالد عبيد: نحن في بداية الموسم، ومعظم اللاعبين لم تكتمل جاهزيتهم البدنية والفنية، وبداية الدوري جاءت حماسية مما شكل ضغطاً على اللاعبين.

إضافة إلى بعض السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها اللاعبون في حق أنفسهم من خلال عدم تناول طعام صحي، يناسب احتياجاتهم كرياضيين، وعدم نيل قسط من الراحة بعد المران، واعتياد السهر، كل هذه عوامل تعرض اللاعب للإصابة، ولابد أن يكون هناك التزام أكبر من اللاعبين للمحافظة على سلامتهم.

عودة البريق

وفيما يتعلق بالطموحات المرجوة من مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد، أكد خالد عبيد، الاتحاد الجديد أمامه العديد من التحديات، ولن أذكر أهمية إعادة ترتيب البيت من الداخل، لأن هذه أساسيات العمل وللأسف غير مرئية للجمهور، فقد أقدم عليها مروان بن غليطة خلال فترة ولايته ولكن دون أن يشعر به أحد.

لذلك نحن نريد من المجلس الجديد ضرورة عودة البريق للمنتخبات بداية من منتخبات المراحل السنية وبناء قاعدة قوية وانتهاءً بالمنتخب الأول، بعد أن تعثرت تلك المنتخبات خلال السنوات الماضية ولم تحقق أي إنجازات.

رؤية واضحة

وواصل خالد عبيد: نريد عملاً منظماً مدروساً وفق رؤية واضحة المعالم وخطط تنفيذية واقعية، نريد تخطيطاً للمشاركة في البطولات قبل وقت كافٍ من انطلاقتها، نريد اختيارات واقعية لقوائم المنتخبات، واختيار لاعبين يكون لديهم القدرة على العطاء والتضحية لوطنهم، وتكون لديهم الموهبة، وأبدى خالد عبيد استغرابه من اختيار حارس مرمى مصاب لقائمة المنتخب الأخيرة.

وتجاهل اختيار حارس متألق مثل خالد السناني، واختيار لاعبين فوق 34 عاماً، ويبدو أن المدير الفني لم يشاهد مباريات لكل فرق الدوري، لذلك جاءت اختياراته دون الطموح، ونأمل تدارك ذلك خلال التجمعات المقبلة، لأن التحدي كبير للمنتخب خلال الفترة المقبلة، حيث تنتظرنا مشاركات وبطولات مهمة ولابد أن تكون مشاركتنا إيجابية بما يتواكب مع الطموحات المرجوة.

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