الوصل يكتسح الظفرة والبطائح يفاجئ النصر

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

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أكمل فريقا الوصل والبطائح عقد المتأهلين للدور نصف النهائي في بطولة كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة بعد فوزهما على الظفرة والنصر في مباراتي ربع النهائي.

وبذلك يلتقي الوصل بالشارقة والبطائح مع شباب الأهلي لتحديد المتأهلين للمباراة النهائية.

وتقام مباراتا نصف النهائي يوم غدٍ، على أن تختتم البطولة الأحد المقبل بإقامة 3 مباريات لتحديد صاحبي المركزين الخامس والسادس، وصاحبي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية لتحديد البطل والوصيف.

وجاء فوز الوصل في ملعبه على الظفرة بنتيجة 81 - 41 فيما خسر النصر على ملعبه من البطائح بنتيجة 85 - 88.

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