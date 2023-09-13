حكمتان مواطنتان في دوري «الهواة» للمرة الأولى

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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حملت مباريات الجولة الافتتاحية من دوري الدرجة الأولى مشاهد مثيرة وغريبة في الوقت عينه، تمثلت في ظهور أول عنصر نسائي ضمن طاقم تحكيم مباراة رسمية في كرة القدم لفئة الرجال بين الحمرية و«غلف اف سي»، بعد أن تم اختيار كل من الحكمتين أمل جمال كمساعد أول وخلود الزعابي حكماً رابعاً، فيما أدار المباراة زايد النعيمي كحكم ساحة وسليمان السناني مساعداً أول.

وانتهت المباراة بفوز الحمرية على «غلف اف سي» بنتيجة 1/3، ولم تشهد المباراة أي اعتراض على قرارات الحكام.

ومن المشاهد المثيرة والغريبة عدم وجود مدرب أو إداري مرافق لفريق «غلف اف سي» وكذلك فريق «يونايتد اف سي» الخاسر أمام مصفوت بالأربعة .

حيث أشرف على تدريب يونايتد محمد علي مدير الفريق الأول والذي كاد أن يحرج فريق مصفوت بعد التقدم في مناسبتين خلال المباراة، لكن فريق القناصة عرف كيف يحقق الفوز في نهاية المباراة ويفوز بالنقاط.

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