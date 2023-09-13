نتائج الذهاب تحدد خريطة ربع نهائي «أبوظبي الإسلامي»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تستعد أندية المحترفين إلى خوض جولة الإياب للدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، التي تقام على مدار يومي الخميس والجمعة، لتحديد هوية الفرق الست المتأهلة إلى الدور ربع النهائي، فيما ينتظر شباب الأهلي والشارقة، الدور القادم لبدء مشوارهما في البطولة.

وحددت خريطة طريق البطولة، المواجهات المحتملة في الدور ربع النهائي، بعدما اقتربت ثلاثة أندية من الصعود، وقطعت خطوة كبيرة نحو التأهل عطفاً على نتائج جولة الذهاب، بينما تأجل الحسم بالنسبة لست أندية إلى جولة الإياب، بعدما انتهت مباريات الذهاب بالتعادل.

تأهل

ووضعت أندية الوحدة والعين والوصل قدماً في ربع النهائي، وحسمت بنسبة كبيرة تأهلها، بعد أن حققت نتائج مريحة في جولة الذهاب، إذ نجح الوحدة في الفوز على ملعبه، على حساب الإمارات بثلاثية نظيفة، وعاد العين من ملعب البطائح بفوز عريض، قوامه خمسة أهداف، وحقق الوصل أكبر فوز في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعدما أمطر شباك حتا بسبعة أهداف.

بينما انتهت ثلاث مواجهات بالتعادل الإيجابي، بين عجمان والنصر 2 - 2، وبني ياس والجزيرة بالنتيجة ذاتها، وخورفكان واتحاد كلباء 1 - 1.

فوز

ووفقاً لأرقام رابطة المحترفين، التي نشرتها على موقعها الرسمي، فإن الوحدة والعين لم يسبق أن فشلا في التأهل للدور ربع النهائي بالأدوار الإقصائية، بعد فوز العنابي ذهاباً في 4 مناسبات.

والزعيم بفوزه في جولة الذهاب 3 مرات، ولكن من أرقام الوحدة السلبية، أنه لم يحقق الفوز في آخر 7 مباريات خارج أرضه بكأس رابطة المحترفين، بعدما تعادل مرتين وخسر 5 مباريات، فيما خسر الإمارات مرتين في آخر 7 مباريات له في كأس الرابطة، وفاز في 4 وتعادل في واحدة.

مصلحة

وتعزز الإحصاءات اقتراب العين من التأهل، خاصة أنه سيخوض الإياب على ملعبه، إذ لم يخسر الفريق في آخر 6 مباريات على أرضه في كأس الرابطة، وفاز في مباراتين وتعادل في 4، فيما لم ينجح البطائح في التأهل للدور المقبل، بعد خسارته ذهاباً.

وستكون حسابات مباراة الإياب بين الجزيرة وبني ياس مفتوحة على مصراعيها، وإن كانت الأرقام تصب في مصلحة السماوي، الذي لم يسخر في آخر 4 مباريات خارج أرضه بالبطولة، وخسر مرة واحدة فقط في آخر 8 مباريات خارج ملعبه، أمام الوصل في أكتوبر 2021.

لقب

أما الجزيرة، الذي توج باللقب مرة واحدة، فقد عجز عن تحقيق الفوز في آخر 5 مباريات له بالبطولة، وتعادل في مباراتين وخسر 7 مباريات.

ورغم تعادل عجمان والنصر، إلا أن التاريخ يقف في صف العميد، الذي لم يتعرض للهزيمة في آخر 6 مباريات على أرضه، فيما لم يتمكن البرتقالي من الفوز في آخر 11 مباراة خارج أرضه بكأس الرابطة.

قرعة

وكانت قرعة البطولة التي أجريت قبل بداية الموسم، حددت طريق الأندية في المسابقة، حيث ينتظر شباب الأهلي في ربع النهائي، الفائز من الوصل وحتا، وإن كان «الإمبراطور» أقرب كثيراً.

حيث ستكون مواجهة منتظرة من العيار الثقيل بين الفرسان وفهود زعبيل، أما الوحدة، الذي اقترب من التأهل، فينتظر الفائز من الجزيرة وبني ياس.

حيث ستكون الجماهير على موعد مع ديربي منتظر في أبوظبي، والمتأهل من الدور ربع النهائي، سيواجه المتأهل من شباب الأهلي والوصل في نصف النهائي.

على الجانب الآخر، ينتظر الشارقة الفائز من اتحاد كلباء وخورفكان، فيما يلعب الفائز من النصر وعجمان، مع المتأهل من العين والبطائح.

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