مبخوت ولابا كودجو.. نجمان ضمن أفضل هدافي العالم

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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ظهر علي مبخوت هداف الجزيرة والمنتخب الوطني الأول، والتوغولي لابا كودجو مهاجم العين.

ضمن أفضل هدافي العالم في آخر الإحصائيات المنشورة عبر مواقع متخصصة برصد سجلات أبرز اللاعبين في العالم.

وجاء مبخوت برصيد 81 هدفاً في 109 مباريات دولية، في المركز السابع بالقائمة التاريخية لأفضل هدافي المنتخبات الوطنية، والصادرة من موقع «لايف سكور»، ويتصدرها نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو، بتسجيله 123 هدفاً في 201 مباراة دولية مع المنتخب البرتغالي.

ويحتل المركز الثاني في القائمة، علي دائي لاعب المنتخب الإيراني بتسجيله 108 أهداف، وبفارق 4 أهداف عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ويحتل الهندي سونيل شيتري المركز الرابع بتسجيله 92 هدفاً، ويليه في المركز الخامس، الماليزي مختار دهاري برصيد 89 هدفاً.

ويأتي المجري فيرينك بوشكاش في المركز السادس بتسجيله 84 هدفاً، ويحتل المركز الثامن البولندي روبرت ليفاندوفسكي بتسجيله 81، ويتساوى في المركز التاسع بتسجيل 79 هدفاً كل من الزامبي جودفري شيتالو والبرازيلي نيمار.

صدارة

أما لابا كودجو، هداف دوري أدنوك للمحترفين برصيد 28 هدفاً في الموسم الماضي، فيحتل المركز 11 برصيد 21 هدفاً في قائمة أفضل هدافي العالم خلال هذا العام، وتحديداً في الفترة من الأول من يناير إلى 31 أغسطس 2023، وفقاً للاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.

ويتشارك صدارة تلك القائمة التي ضمت 57 لاعباً هم الأكثر تسجيلاً للأهداف المحلية والدولية خلال الفترة المحددة، 3 لاعبين سجل كل منهم 31 هدفاً، وهم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والبلجيكي هوغو كويبرز لاعب جنت البلجيكي، والأرجنتيني جيرمانو كانو لاعب فلومينينسي البرازيلي.

وعلى بعد هدف واحد، يأتي في المركز الثاني كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، والمجري برنابا فارجا مهاجم باكس فيرينكفاروس المجري، وينفرد النيوزيلندي سام فيليب لاعب كرايستشيرش يونايتد النيوزيلندي بتسجيله 29 هدفاً، ويتذيل القائمة 9 لاعبين بتسجيل كل منهم 20 هدفاً.

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