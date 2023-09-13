يوسف البطران: تغيير شامل في منظومة نادي الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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أكد يوسف البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، إحداث تغيير شامل في منظومة عمل النادي، عبر الاهتمام بكافة الأنشطة وتطويرها مع التركيز على النظرة المستقبلية والاستفادة من خبرات كافة الكوادر للمساهمة في عملية النهضة والتطوير.

مؤكداً أن أبواب النادي مفتوحة أمام الجميع بداية بمجالس الإدارات السابقة التي قدمت خدماتها للنادي منذ التأسيس وأقطابه ومحبيه وجمهوره الذي يقف خلفه ويدعمه.

وقال البطران: نادي الإمارات ظل صاحب مبادرات منذ أيامه الأولى ويكفي الإشارة إلى أنه من أوائل الأندية التي استقطبت الأجانب وتعاقد مع أول لاعب برازيلي، وظل يشكل حضوره المؤثر في الساحة الرياضية، وقياساً بتاريخه الطويل والخبرات التي يتمتع بها، فإنه يستحق أن يكون في وضع أفضل وهذا ما دفعنا دائماً للتغيير الإيجابي الذي يخدم مسيرة النادي في الحاضر والمستقبل.

وأضاف: ودعنا العمل بالقطعة وأصبح تركيزنا على التغيير الشامل لكل المنظومة، والاهتمام بأدق التفاصيل، منحنا اهتمامنا بكل فرق المراحل السنية إيماناً أنها تستحق الرعاية الكافية لأنها تضم جيل المستقبل الذي يخدم كرة الإمارات، وكان نتاج هذا الاهتمام الحصول على بطولتين من فرق المراحل السنية وبلوغ مراكز متقدمة وتواجد عدد من لاعبينا في المنتخبات العمرية.

إضافة إلى تنظيم عدد من الفعاليات المجتمعية والثقافية التي تدعم وتكتشف المواهب، بجانب تطوير الهيكل التنظيمي والإداري والاهتمام بمشجع النادي.

ونعتقد أن الحضور الجماهيري الكبير في أول مباراة على ملعبنا هذا الموسم والتي كانت أمام عجمان أكبر دليل على نجاحنا في استقطاب الجمهور والذي تم وفق آلية عمل معينة.

عمل جماعي

وأشار يوسف البطران إلى أن مجلس الإدارة يؤمن بأهمية العمل الجماعي، وتقبل كافة الآراء البناءة التي تخدم مسيرة النادي وتصحح الأخطاء، ذاكراً أن مسؤولية العمل مشتركة وليست حكراً على مجلس الإدارة فقط.

مبيناً أنهم حريصون على الاستماع لكل الآراء وفتح الباب أمام كل من يريد أن يخدم ناديه، مشيراً إلى تكوين عدد من اللجان التي تعمل بجانب مجلس الإدارة في تطوير النادي وتقدم خدماتها باعتبارها جزءاً أصيلاً وشريكاً أساسياً في المهمة.

اللجنة الفنية

وأكد يوسف البطران أن ملف التعاقدات ودعم الفريق الأول يتم بالكامل عن طريق اللجنة الفنية، مشيراً إلى أن الصفقات السابقة كانت بقرار من اللجنة وليس قرارات فردية.

وأضاف: اجتهدنا في دعم الفريق بأفضل العناصر، ويبقى التوفيق مهماً لنجاحهم، وحالياً ما زالت جهود اللجنة مستمرة في سد النقص وتلبية الاحتياجات حتى يظهر الفريق بشكل جيد في مشوار الموسم الحالي ويلبي طموحات المحبين.

وعلق رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات على صفقة التعاقد مع إندريس إنييستا، مؤكداً أن الصفقة حققت نجاحها منذ اليوم للإعلان عنها، ذاكراً أن نادي الإمارات أصبح معروفاً خارج الدولة بعد أن تناقلت القنوات العالمية ووكالات الأنباء خبر التعاقد مع النجم الإسباني.

وأضاف: إنييستا لاعب كبير ومن الطبيعي أن تجد الصفقة الاهتمام العالمي الذي توفر لها، وفنياً يقدم مستويات جيدة ويفيد الفريق داخل وخارج الملعب بخبرته الكبيرة، وأعتقد أن الصفقة حققت النجاح على عدة مستويات فنية وإدارية وجماهيرية وإعلامية.

وختم يوسف البطران حديثه بالتأكيد مجدداً على أن نادي الإمارات ملك للجميع وأن أبوابه مفتوحة لكل من يريد المشاركة في دفع مسيرته إلى الأمام بالجهد والرأي، مناشداً الجماهير بأهمية مواصلة التدافع وتقديم الدعم المعنوي للاعبين.

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