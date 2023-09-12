بداية مبشرة للأبيض.. فاز على كوستاريكا برباعية ودية

المصدر: دبي- العوضي النمر

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حقق منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم فوزاً كبيراً على نظيره الكوستاريكي بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الودي الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب استاد ماكسيمير، الملعب الرئيس لنادي دينامو زغرب الكرواتي، في ختام معسكر «الأبيض» الذي أقيم في كرواتيا، ضمن تحضيراته لخوض منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.

جاء أداء الأبيض مبشراً حيث ظهر بمستوى فني متميز، وأدى اللاعبون المباراة بثقة كبيرة وروح معنوية عالية في أول لقاء ودي للأبيض في عهد المدرب البرتغالي باولو بينتو.

استهل الأبيض اللقاء بتسجيل الهدف الأول عن طريق يحيى الغساني الذي سجل بشكل متميز بعد 16 دقيقة، ثم أضاف كايو الهدف الثاني إثر تمريرة متقنة من علي صالح بعد 22 دقيقة، وأضاف علي سالمين الهدف الثالث بعد 38 دقيقة عندما باغت الحارس نافاس بتسديدة قوية يصعب صدها.

مع بداية الشوط الثاني أوقف الحكم المباراة دقيقة صمت حداداً على وفاة مساعد مدرب كوستاريكا.. وواصل الأبيض تألقه وتسيّده للمباراة ولعب ممتع، وواصل يحيى الغساني تألقه اللافت بتسجيل الهدف الرابع للأبيض والثاني له بعد 53 دقيقة.

وأجرى المدرب بينتو عدة تغيرات بصفوف الأبيض من أجل منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين بمشاركة عبدالله رمضان وعبدالله صالح ومبارك أحمد وماجد راشد ومحمد جمعة وحازم عباس.

ومن هجمة مرتدة استغل منتخب كوستاريكا كرة عرضية ليسجل له خوليو نونية هدف الفريق الوحيد من ضربة رأس بعد 63 دقيقة.

ومن المقرر عودة بعثة «الأبيض» إلى الدولة اليوم، بعد انتهاء معسكر كرواتيا.

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